કઈ વ્યક્તિ માટે પ્રાર્થના કરવા માગે છે આનંદ મહિન્દ્ર?

સોમવારે ગ્રીડ ફેલ થતા મુંબઈના મોટા ભાગના વિસ્તારોમાં વીજળીની સપ્લાય બંધ થઈ હતી. લોકો ખૂબ જ હેરાન થયા હતા, બીજી બાજુ સોશ્યલ મીડિયામાં મિમ્સ પણ વાયરલ થવા લાગ્યા હતા. અત્યારસુધી સોમવારની આ ઘટનાના મિમ્સ જ ફરતા હતા પરંતુ એક પોસ્ટ એવી વાયરલ થઈ રહી છે જેનાથી પરિસ્થિતિની ગંભીરતાને સમજાશે.

#Mumbai's power was cut off on Monday. The main reason for this was the channel in Khandala Ghat. There was a big breakdown and the channel was broken. MSEB employees have been working tirelessly for four days in a row...HATS..OFF.. pic.twitter.com/WfUwNWPkhI