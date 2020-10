મુંબઈ સેન્ટ્રલના સિટી સેન્ટર મૉલમાં લાગી ભયંકર આગ, અગ્નિશમન દળના બે જવાનો જખમી

ગઈકાલે રાત્રે મુંબઈ સેન્ટ્રલના સિટી સેન્ટર મૉલમાં ભયંકર આગ લાગી છે. લગભગ છેલ્લા બાર કલાકથી અગ્નિશમન દળના જવાનો આગ પર કાબૂ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરી રહ્યાં છે. જોકે, હજી સુધી આગ સંપુર્ણ રીતે બુઝાઈ નથી. ફાયર બ્રિગેડ દ્વારા મૉલની અંદર ફસાયેલા 400થી વધુ લોકોને બચાવી લેવામાં આવ્યા છે. નજીકના રહેણાંક વિસ્તારોમાંથી 3,500 લોકોને સ્થળાંતર કરવામાં આવ્યા છે. જ્યારે આગ પર કાબૂ મેળવતા અગ્નિશમન દળના બે જવાનો જખમી થયા છે.

A major fire broke out at the #CityCentreMall at #Mumbai Central area on Thursday night and the efforts are still on to douse the fire. The fire had spread on the second and third floors of the mall.



