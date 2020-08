આગામી બે દિવસ શહેર અને આસપાસના વિસ્તારોમાં ભારે વરસાદની શક્યતા

મુંબઈ, થાણે અને પાલઘરમાં આગામી બે દિવસ ભારેથી અતિભારે વરસાદની શક્યતા છે, તેવી આગાહી ભારતીય હવામાન વિભાગ (આઈએમડી)એ કરી છે. એટલે મુંબઈગરાંઓ વિકએન્ડમાં પણ વરસાદની મોસમ માણી શકશે. સાથે જ રાયગઢ, રત્નાગિરિ અને સિંધુદુર્ગમાં આજે પણ ભારે વરસાદ પડવાની આગાહી આઈએમડીએ કરી છે.

આજે સવારથી શહેરમાં વરસાદ પડી રહ્યો છે. સવારે વેસ્ટર્ન એક્સપ્રેસ હાઈવે પર કાંદિવલી પાસે વરસાદને લીધે ટ્રાફિક પણ જામ થઈ ગયો હતો.

આગામી બે દિવસ માટે આઈએમડીએ મુંબઈ, થાણે અને પાલઘરમાં યેલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે. તેમજ રાયગઢ, રત્નાગિરિ અને સિંધુદુર્ગમાં સોમવાર સુધી ભારેથી અતિ ભારે વરસાદની સંભાવના હોવાથી ઓરેન્જ એલર્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે. ગુરવારે મુંબઈ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં જોરદાર પવન ફુંકાવાની સાથે સતત વરસાદ વરસ્યો હતો.

આઈએમડીના ડેપ્યુટી ડાયરેક્ટર ઓફ મેટ્રોલોજી કેએસ હોસાળીકરે કહ્યું છે કે, મુંબઈ અને આસપાસના વિસ્તારોમાં છેલ્લા 24 કલાકમાં મધ્યમથી ભારે વરસાદ નોંધાયો છે.

Mumbai & around recd mod to hvy rains in last 24 hrs. Current satellite/ radar images indicate dense clouds over Konkan & interior too. Konkan & M Mah likely to receive hvy to very hvy rains in next 24 hrs as per IMD model guidance.

Next 3,4 days in Mumbai & around rains. TC pic.twitter.com/26CTMkqJgX