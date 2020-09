ગોવાના મુખ્ય પ્રધાન પ્રમોદ સાવંત કોરોના પૉઝિટિવ

કોરોના વાયરસ (COVID-19)ની ચપેટમાં વધુ એક રાજકારણી આવી ગયા છે. ગોવોના ભાજપના મુખ્ય પ્રધાન પ્રમોદ સાવંત (Pramod Sawant)ને કોરોના વાયરસનો ચેપ લાગ્યો છે. તેઓ હાલમાં હોમ આઈસોલેશન રહેશે. આ માહિતી તેમણે ટ્વીટ કરીને આપી હતી.

પ્રમોદ સાવંતે ટ્વીટ કરીને જણાવ્યું હતું કે, 'હું બધાને જણાવવા માગુ છું કે હું COVID-19 પૉઝિટિવ આવ્યો છું. હું એસિમ્પટમેટિક (સામાન્ય લક્ષણો) છું. માટે મેં હોમ આઈસોલેશનમાં રહેવાનો નિર્ણય કર્યો છે. હું મારા બધા સત્તાવાર કામ ઘરે જ રહીને જ કરીશ. જે લોકો પણ મારા સંપર્કમાં આવ્યા છે તેમને મારી સલાહ છે કે તે જરૂરી સાવચેતી રાખે.'

I wish to inform all that I have been detected COVID19 positive. I am asymptomatic and hence have opted for home isolation. I shall continue to discharge my duties working from home. Those who have come in my close contact are advised to take the necessary precautions.