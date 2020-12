આંદોલનકારી ખેડૂતોએ 8 ડિસેમ્બરે ભારત બંધનું એલાન કર્યુ

નવા કૃષિ કાયદાઓનો વિરોધ કરી રહેલા આંદોલનકારી ખેડૂતોએ આઠ ડિસેમ્બરે ભારત બંધનું એલાન કરી દીધુ છે. દિલ્હી-હરિયાણાને જોડતી સિંધુ બોર્ડર પર કબજો જમાવી બેઠેલા ખેડૂત સંગઠનોએ સરકાર સાથે પાંચમા તબક્કાની વાતચીત પહેલા શુક્રવારે સાંજે પત્રકાર પરિષદ કરી એલાન કર્યુ હતું કે જો કેન્દ્ર સરકાર તેમની માંગો નહીં માને તો 5 ડિસેમ્બરે દેશભરમાં વડાપ્રધાન મોદીના પૂતળા દહન કરશે અને 8 ડિસેમ્બરે ભારત બંધનું આહ્વાન કરવામાં આવશે.

We need to take this protest forward. Government has to take back the farm laws: Hannan Mollah, General Secretary, All India Kisan Sabha, at Singhu border (Delhi-Haryana border) https://t.co/g2UawVpjFW pic.twitter.com/sBRIzpCHJb — ANI (@ANI) December 4, 2020

ભારતીય કિસાન યૂનિયનના મહાસચિવ એચએસ લખોવાલે શુક્રવારે કહ્યુ હતું કે ખેડૂતોની માંગ હેઠળ કૃષિ કાયદા પાછા ખેંચવામાં નહીં આવે તો 5 ડિસેમ્બરે દેશભરમાં મોદી સરકાર અને કોર્પોરેટ હાઉસિસના પૂતળા દહન કરીશું. 7 ડિસેમ્બરે તમામ વીર તેમના મેડલ્સ પાછા આપશે. 8 ડિસેમ્બર ભારત બંધનું એલાન કર્યુ છે કે તેઓ એક દિવસ માટે તમામ ટોલ પ્લાઝાને ફ્રી કરવામાં આવશે.

Petition filed before Supreme Court seeking directions for immediate removal of agitating farmers from border areas of Delhi-NCR keeping in view the fact that they may pose a risk to spread of #COVID19: Om Prakash Parihar, the Advocate on Record (AOR), for the petitioner, to ANI pic.twitter.com/BFf72JoChc — ANI (@ANI) December 4, 2020

અખિલ ભારતીય કિસાન સભાના મહાસચિવ હન્નાન મોલ્લાહનું કહેવુ હતું કે આ આંદોલનને વધારે ધારદાર કરવાની જરુર છે. સરકારે નવા કૃષિ કાયદા પાછા ખેંચવા જ પડશે.

Farmers are being insulted. They are being called 'Khalistanis' and 'Congressis'. Farmers are farmers. They have come here with their valid demands, rising above religion, caste and region. They are here in this cold: Bhupinder Singh Hooda, former Haryana CM and Congress leader pic.twitter.com/oguaZVYZDr — ANI (@ANI) December 4, 2020

ઉલ્લેખનીય છે કે કૃષિ મંત્રી નરેન્દ્ર સિંહ તોમરના નેતૃત્વમાં ત્રણ કેન્દ્રિય મંત્રી સાથે આંદોલનકારી ખેડૂતોના પ્રતિનિધિમંડળની ગુરુવારે થયેલી બેઠક પણ અસ્પષ્ટ રહી હતી.