મારા પિતા અને પીએમ મોદી વચ્ચે અસામાન્ય સંબંધો : ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જૂનિયર

અમેરિકામાં રાષ્ટ્રપતિ ચૂંટણી પ્રચાર દરમિયાન રાષ્ટ્રપતિ (American President) ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (Donald Trump)ના દીકરા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જૂનિયરે (Donald Trump Junior) વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (Prime Minister Narendra Modi) સાથેના સંબંધોના ખૂબ જ વખાણ કર્યા છે. તેમણે કહ્યું કે હું સમજું છું કે મારા પિતા અને પીએમ મોદી (PM Modi) વચ્ચે અવિશ્વસનીય સંબંધો છે. ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જૂનિયરે (Donald Trump Junior) કહ્યું કે આ સંબંધો જવા તેમની માટે સન્માનની વાત છે. જૂનિયર ટ્રમ્પનું આ નિવેદન એવા સમયે આવ્યું છે જ્યારે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (Donald Trump) પીએમ મોદી (PM Modi)ના ભાષણોનું પોતાના ચૂંટણી પ્રચારમાં ખૂબ જ ઉપયોગ કરી રહ્યા છે.

ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ જૂનિયરે કહ્યું, "હું સમજું છું કે મારા પિતા ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ અને પીએમ મોદી વચ્ચે અવિશ્વસનીય એવા સંબંધો છે... આ જોવા એક સન્માનની વાત છે. મને આ ગમે છે કે બન્ને વચ્ચેના સંબંધો સારા અને ગાઢ છે જે ભવિષ્યમાં અમારા બન્ને દેશોને ખૂબ જ ફાયદો કરાવશે." જણાવવાનું કે તાજેતરમાં અમેરિકામાં રહેતા 20 લાખથી વધારે પ્રભાવશાળી ભારતીય-અમેરિકન મતદાતાઓને લલચાવવાનો હેતુ છે, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પના ચૂંટણી પ્રચાર અભિયાન પ્રબંધકોએ વીડિયો તરીકે જાહેરાત પણ શૅર કરી હતી.

આ વીડિયોમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીના ભાષણો અને ટ્રમ્પના અમદાવાદના ઐતિહાસિક સંબોધનની સંક્ષિપ્ત ક્લિપ સામેલ હતી. અમેરિકામાં નવેમ્બરમાં રાષ્ટ્રપતિ પદ માટે ચૂંટણી થવાની છે અને પ્રચાર અભિયાન પોતાની ચરમ સીમાએ છે. આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં અમેરિકન રાષ્ટ્રપતિની ભારત યાત્રા દરમિયાન મોદી અને ટ્રમ્પે અમદાવાદમાં ભારે સંખ્યામાં એકઠી થયેલી ભીડનું સંબોધન કર્યું હતું.

#WATCH New York: Donald Trump Jr says, "I think the relationship of my father President Donald Trump & PM Modi is incredible...It has been an honour to watch & I love that they have a great & powerful relationship that will benefit both of our countries going into the future." pic.twitter.com/YwdpKJ1akb