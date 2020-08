CBI For SSR: સુબ્રમણ્યમ સ્વામીએ કહ્યું, 'સીબીઆઈ જય હો'

અભિનેતા સુશાંત સિંહ રાજપૂત (Sushant Singh Rajput) આત્મહત્યા કેસમાં સહુ કોઈ છેલ્લા બે મહિનાથી જે નિર્ણયની રાહ જોઈ રહ્યાં હતાં તે નિર્ણય આખરે બુધવારે આવી ગયો છે. બુધવારે સુપ્રીમ કોર્ટે આ ચુકાદો આપ્યો છે કે, સુશાંત સિંહ રાજપૂત આત્મહત્યા કેસની તપાસ હવે સેન્ટ્રલ બ્યુરો ઓફ ઈન્વેસ્ટિગેશન (CBI) કરશે. આ નિર્ણયને ચારે બાજુથી વધાવવામાં આવી રહ્યો છે. ત્યારે કેટલાંક રાજનેતાઓએ પણ સુપ્રીમ કોર્ટના ચુકાદાની પ્રશંસા કરી છે અને સોશ્યલ મીડિયા પર તેમની પ્રતિક્રિયાઓ આપી છે. સુબ્રમણ્યમ સ્વામી (Subramanian Swamy), સંજય (રાઉત Sanjay Raut), સંબિત પાત્રા (Sambit Patra) સહુએ સીબીઆઈ પર વિશ્વાસ મૂક્યો છે અને આશા વ્યક્ત કરી છે કે, સુશાંત સિંહ રાજપૂતને ન્યાય મળશે.

રાજ્યસભાના સાંસદ અને પૂર્વ કેબિનેટ મંત્રી સુબ્રમણ્યમ સ્વામી પહેલેથી જ સુશાંત સિંહ રાજપૂતના કેસમાં સીબીઆઈ તપાસની તરફેણમાં હતાં. તેમણે ટ્વીટ કર્યું હતું કે, સીબીઆઈ જય હો.

શિવસેનાના નેતા સંજય રાઉતે જણાવ્યું હતું કે, સુપ્રીમ કોર્ટે પોતાનો ચુકાદો આપ્યો છે અને તેના રાજકીય ટિપ્પણી કરવી યોગ્ય નથી. આપણા રાજ્યની ન્યાય પ્રણાલી હંમેશા દેશની સર્વશ્રેષ્ઠ રહી છે, અહીં કોઈ પણ કાયદાથી ઉપર નથી અને બધાને ન્યાય અપાવવો એ એક ધોરણ છે.

Supreme Court has given its verdict, it is not right to make political comments. Our state's justice system has always been one of the best in the country, no one is above law here & to provide justice to all has been the norm: Sanjay Raut, Shiv Sena #SushanthSinghRajputCase https://t.co/bmo1iiOlnm