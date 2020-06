આલિયા ભટ્ટે સડક 2નું પોસ્ટર શેર કર્યું અને નેટિઝન્સ દ્વારા થઇ ટ્રોલ

મહેશ ભટ્ટે તેમની ડિરેક્ટોરિયલ કમબેક સડક 2 ફિલ્મનું પહેલું ટીઝર પોસ્ટર રીલિઝ કર્યું. આ ફિલ્મમાં આલિયા ભટ્ટ અને પૂજા ભટ્ટ અભિનય કરી રહ્યા છે. આ ફિલ્મ OTT પ્લેટફોર્મ ડિઝની હૉટસ્ટાર પર રીલીઝ થવાની છે. આલિયા ભટ્ટે આ ફિલ્મનું પોસ્ટર ટ્વિટર પર શેર કર્યુ અને લોકોએ તરત જ તેને ટ્રોલ કરી હતી.

આલિયાએ આ પોસ્ટ શેર કરી હતી.

A love story that began 29 yrs ago now journeys towards a new horizon. Sadak2 - The road to love ❤️

Here’s presenting our FIRST TEASER POSTER🌞💃🏻

First day First show, from the comfort of your homes! Watch #Sadak2 on @DisneyPlusHSVIP with #DisneyPlusHotstarVIPMultiplex pic.twitter.com/CxJ3aq3xEq