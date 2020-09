કંગનાની ઑફિસમાં BMCએ તોડફોડ શરૂ કરી, કંગનાએ ટ્વીટ્સમાં ફરી મુંબઇને કહ્યું POK

BMCએ કંગના રાનૌટની ઑફિસમાં ગેરકાયદે બાંધકામ થયું છે ની નોટિસ ફટકારી પછી હવે વધારાના બાંધકામને તોડી પાડવાની કામગીરી શરૂ થઇ ગઇ છે. કંગનાએ આ કામગીરીની તસવીર ટ્વિટર હેન્ડલ પરથી શૅર કરી. તેણે ટ્વિટર પર લખ્યું કે, “હું મુંબઇ દર્શન માટે નીકળી છું અને એરપોર્ટ જઇ રહી છું. મહારાષ્ટ્ર સરકાર અને તેના ગુંડાઓ મારી પ્રોપર્ટી પર પહોંચ્યા છે ને ગેરકાયદે તેમાં ઘુસવાનો પ્રયાસ કરી રહ્યા છે, સારુ કરો જે કરવું હોય એમ. હું મહારાષ્ટ્રના ગર્વ માટે હું મારું લોહી આપવા તૈયાર છું, આ તો કંઇ જ નથી તમારે લેવું હોય તો બધું જ લઇ લોપણ મારો સ્પિરિટ તો વધતો જ રહેશે.”

As I am all set for Mumbai Darshan on my way to the airport,Maha government and their goons are at my property all set to illegally break it down, go on! I promised to give blood for Maharashtra pride this is nothing take everything but my spirit will only rise higher and higher. pic.twitter.com/6lE9LoKGjq — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 9, 2020

કંગનાએ આ પરિસ્થિતિને “ડેથ ઑફ ડેમોક્રેસી” કહીને અન્ય તસવીરો પણ પોતાના ટ્વિટર હેન્ડલ પર શૅર કરી છBMCએ તેની ઑફિસના અમુક હિસ્સાઓ જે ગેરકાયદે છે તે તોડવાની શરૂઆત કરી દીધી છે. કંગનાએ એ તસવીરો શૅર કરીને ફરીથી એવી ટિપ્પણી કરી કે, “હું ક્યારેય ખોટી હોતી જ નથી અને મારા દુશ્મનો ફરી ફરી એ સાબિત કરી રહ્યા છે કે તેઓ શા માટે મારું મુંબઇ POK છે અને હવે #deathofdemocracy”.

I am never wrong and my enemies prove again and again this is why my Mumbai is POK now #deathofdemocracy 🙂 pic.twitter.com/bWHyEtz7Qy — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 9, 2020

આ પહેલાં પણ કંગનાએ BMCએ તેની સામે ફાઇલ કરેલા કેવિએટની તસવીર પોસ્ટ કરી હતી અને તેણે પોતાની ઑફિસને ઘર જ કહ્યું હતું.

Now @mybmc has filed a caveat against me, really desperate to break my house, I deeply love what I built with so much passion over so many years but know that even if you break it my spirit will only get stronger .... GO ON ... pic.twitter.com/7MQRQ5h0qO — Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 8, 2020

તેણે પોતાની ઑફિસને રામ મંદિર સાથે સરખાવતી પોસ્ટ પણ મૂકી હતી.

मणिकर्णिका फ़िल्म्ज़ में पहली फ़िल्म अयोध्या की घोषणा हुई, यह मेरे लिए एक इमारत नहीं राम मंदिर ही है, आज वहाँ बाबर आया है, आज इतिहास फिर खुद को दोहराएगा राम मंदिर फिर टूटेगा मगर याद रख बाबर यह मंदिर फिर बनेगा यह मंदिर फिर बनेगा, जय श्री राम , जय श्री राम , जय श्री राम 🙏 pic.twitter.com/KvY9T0Nkvi

— Kangana Ranaut (@KanganaTeam) September 9, 2020

હાલમાં કંગના હિમાયલ પ્રદેશથી મુંબઇ આવવા રવાના થઇ છે.