Bigg Boss 14: અલી બાદ આ બે કન્ટેસ્ટન્ટ્સ પણ થશે શૉથી બહાર, આ છે 4 ફાઈનાલિસ્ટ

કલર્સ ટીવીનો સૌથી ચર્ચિત અને વિવાદિત શૉ બિગ-બૉસ 13ની શરૂઆત એકદમ ધમાકેદાર જોવા મળી હતી. 3 ઑક્ટોબરથી શરૂ થયેલો શૉ બિગ-બૉસ 14માં શરૂઆતના દિવસ એટલા ખાસ નથી રહ્યા, પણ ધીરે-ધીરે ઘરના સ્પધર્કો વચ્ચે હરિફાઈ જોવા મળી હતી. આ બધા વચ્ચે ઘણા ટ્વિસ્ટ પણ જોવા મળ્યા અને સીનના પલટવાર પણ જોવા મળ્યા. હાલ શૉમાં ફિનાલે વીક ચાલી રહ્યો છે. આ સપ્તાહમાં ફક્ત 4 કન્ટેસ્ટન્ટ્સ જ ફિનાલેમાં પહોંચશે. જો આ સીઝન જોઈએ એવો સરળ નથી. એક બાદ એક કન્ટેસ્ટન્ટને ટ્વિસ્ટ જોવા મળી રહ્યા છે. આજના એપિસોડમાં તમને હજી એક ટ્વિસ્ટ જોવા મળશે.

Its Confirmed #JasminBhasin is also out of the house after #KavitaKaushik and #AlyGoni

આ વખતે જાન્યુઆરીના પહેલા વીકને બદલે ડિસેમ્બરના પહેલા સપ્તાહમાં શૉનો ફિનાલે રાખવામાં આવ્યો છે. હાલ ઘરમાં 8 સદસ્યો છે, જેમાંથી 4 સદસ્યો જ ફાઈનાલિસ્ટ બનશે. તાજેતરમાં બિગ-બૉસે ઘરના બધા કન્ટેસ્ટન્ટ્સને એક ટાસ્ક આપ્યો હતો. એમાંથી સૌથી ખરાબ પ્રદર્શનના લીધે અલી ગોની અને જાસ્મિન ભસીનમાંથી કોઈ એકને ઘરથી બહાર જવું પડશે. અહેવાલ છે કે બન્નેએ પરસ્પર સમજૂતી દ્વારા નિર્ણય લીધો છે કે અલી ઘરથી બેઘર થશે. અલી બાદ જ કવિતા કૌશિક પણ ટાસ્ક હારીને ઘરથી બેઘર થવાની છે.

#EXCLUSIVE #BiggBoss14 #BiggBoss Grilled contestants for Constant Rule Breaks in the house and opened mainGate by asking if u are not serious u must leave#KavitaKaushik walked out of the house