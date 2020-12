જ્યારે અમિતાભ બચ્ચનના KBCના સવાલનો જવાબ બન્યા હંસલ મહેતા, જાણો શું થયું

કૌન બનેગા કરોડપતિ (Kaun Banega Crorepati) (KBC)નો શો ચાલી રહ્યો હોય અને અચાનક સ્ક્રીન પર આવેલા સવાલનો જવાબ તમારું પોતાનું નામ છે તો તમને કેવી લાગણી થાય? આવું જ કંઇક થયું ફિલ્મ મેકર હંસલ મહેતા (Hansal Mehta) સાથે. ગુરૂવારને કેબીસીના એપિસોડમાં અમિતાભ બચ્ચને (Amitabh Bachchan) કોન્ટેસ્ટન્ટ અનુ ચૌહાણને સવાલ કર્યો કે, "શાહિદ, અલીગઢ અને ઓમેર્તા, આ જાણીતી ફિલ્મો કયા ડાયરેક્ટરે બનાવી છે?"

આ સવાલના જવાબમાં વિકલ્પો હતા કેતન મહેતા, અપૂર્વ લાખિયા, અનીસ બઝ્મી અને હંસલ મહેતા. હંસલ મહેતાએ અમિતાભ બચ્ચન આ સવાલ પુછી રહ્યા છે તેવો સ્ક્રિન શોટ શૅર કર્યો હતો અને પછી રમુજી કોમેન્ટ્સ પર પણ હળવા પ્રતિસાદ આપ્યા હતા.

આ એપિસોડમાં ફિલ્મને લગતા અન્ય સવાલો પણ હતા. એક સવાલ હતો કે કઇ ફિલ્મમાં સંજય લીલા ભણસાળીએ મ્યુઝિક ડાયરેક્ટર તરીકે પહેલીવાર કામ કર્યું. આ સવાલના જવાબમાં જે વિકલ્પો હતા તેમાં સાંવરિયા, ગોલિયોં કી રાસ લીલા- રામ લીલા અને બાજીરાવ મસ્તાની ફિલ્મોનો સમાવેશ થતો હતો.

ગયા વર્ષે હંસલ મહેતાને પોતે પહેલીવાર અમિતાભ બચ્ચનને મળ્યા તેનો અનુભવ શૅર કર્યો હતો, અને લખ્યું હતું કે, "મેં મારા કરિયરની શરૂઆત જ કરી હતી અને અમિતાભ બચ્ચનના બંગલાની બહાર સિક્યોરિટી ગાર્ડને એક ચિઠ્ઠી પહોંચાડી હતી. બીજે દિવસે સવારે આઠ વાગ્યે મને મારાં મમ્મીએ આવીને કહ્યું કે અમિતાભનો ફોન છે. એ વખતે મારા આસિસ્ટન્ટ એડિટર તરીકે કામ કરનારાનું નામ હતું અમિતાભ વર્મા. મેં ફોન ઉપાડીને કહ્યું કે, બોલ અમિતાભ અને જવાબ આવ્યો "મૈં અમિતાભ બચ્ચન બોલ રહા હૂં." "

I'd just begun my career and had dropped off a letter to Mr. Bachchan's bungalow (with security). The next morning at around 8 am my mother comes to the room and says that there is a call for me from Amitabh. My assistant editor at that time was Amitabh Verma.