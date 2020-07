આમિર ખાનની માતાનો કોરોના રિપોર્ટ નેગેટિવ, અભિનેતાએ ફૅન્સનો આભાર માન્યો

કોરોના વાયરસ (COVID-19)નો કહેર દિવસેને દિવસે વધતો જ જાય છે. સેલેબ્ઝ પણ આ મહામારીના લપેટામાં આવી રહ્યાં છે. અભિનેતા આમિર ખાનના સ્ટાફના કેટલાક સભ્યોનો કોરોના રિપોર્ટ થોડા દિવસ પહેલા પૉઝિટિવ આવ્યો હતો અને ત્યારબાદ અભિનેતાના ઘરના દરેક સભ્યોનો સિપોર્ટ નેગેટિવ આવ્યો હતો. ગઈકાલે અભિનેતાની માતા ઝીનત હુસૈનનો કોરના રિપોર્ટ કરાવ્યો હતો. જે નેગેટિવ આવતા આમિર ખાને રાહતનો શ્વાસ લીધો છે.

માતાનો રિપોર્ટ નેગેટિવ આવતા આમિર ખાને સોશ્યલ મીડિયા દ્વારા લોકોને માહિતી આપી હતી તેમજ ફૅન્સનો આભાર પણ માન્યો હતો. આમિર ખાને ટ્વીટમાં લખ્યું હતું કે, હેલો એવરીવન, મને સૌથી મોટી રાહત એ વાતની છે કે અમ્મીનો કોરોના રિપોર્ટ નેગેટિવ આપ્યો છે. તમારા બધાની દુઆ અને પ્રાર્થના માટે ખૂબ આભાર.

Hello everyone, I am most relieved to inform everyone that Ammi is Covid 19 negative.

Thank you everyone for your prayers and good wishes 🙏

Love.

a.