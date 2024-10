Nikhat Khan in Star Plus new show: નિખત ખાન મનોરંજન ઉદ્યોગમાં જાણીતું નામ છે. તે શાહરુખ સાથે પઠાણ, અક્ષય કુમાર સાથે મિશન મંગલ અને અજય દેવગણ સાથે તાનાજી જેવી કેટલીક હિટ ફિલ્મોમાં તેના શાનદાર અભિનય માટે જાણીતી છે.

આમિર ખાન અને નિખાત ખાન

ભારતમાં ટીવી સિરિયલનો લોકોમાં ખૂબ જ ક્રેઝ છે. હાલમાં ભારતના સૌથી લોકપ્રિય ટીવી ચેનલમાંની એક સ્ટાર પ્લસ દ્વારા નવા શોની જાહેરાત કરવામાં આવવાની છે. સ્ટાર પ્લસની આ સિરિયલમાં બૉલિવૂડમાં મિસ્ટર પરફેક્ટ ગણાતા આમિર ખાનની (Nikhat Khan in Star Plus new show) બહેન નિખત ખાન પણ એક રસપ્રદ રોલમાં જોવા મળવાની છે જેની સ્ટાર પ્લસ દ્વારા જાહેરાત કરવામાં આવી છે.

સ્ટાર પ્લસ તેની રસપ્રદ અને આકર્ષક કન્ટેન્ટ માટે જાણીતું છે જે પ્રેક્ષકો સાથે ઊંડા લાગણીઓ દ્વારા જોડાય છે. ચૅનલ પાસે શૉઝની મોટી પસંદગી છે જે માત્ર પ્યોર મનોરંજન જ નહીં પરંતુ દર્શકોને અનન્ય અને અર્થપૂર્ણ વાર્તાઓથી પ્રેરિત કરવાનો પણ પ્રયાસ કરે છે. હવે, સ્ટાર પ્લસ તેના દર્શકો માટે એક નવો શો ‘દીવાનિયત’ (Nikhat Khan in Star Plus new show) લાવી રહ્યું છે, જે દર્શકોને ગમશે એવી મેકર્સને અપેક્ષા છે. આ શોમાં વિજયેન્દ્ર કુમેરિયા અને કૃતિકા સિંહ યાદવ મુખ્ય પાત્રો તરીકે જોવા મળશે અને નવનીત મલિક પણ મહત્ત્વની ભૂમિકા ભજવતા જોવા મળશે.

આ શોના બાકીની સ્ટારકાસ્ટમાં બૉલિવુડ સુપરસ્ટાર આમિર ખાનની બહેન અભિનેત્રી નિખત ખાન (Nikhat Khan in Star Plus new show) પણ સામેલ છે. દીવાનિયતમાં તેમની હાજરી દર્શકો માટે ખાસ સરપ્રાઈઝ હશે અને તેઓ શોની આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. નિખત ખાન મનોરંજન ઉદ્યોગમાં જાણીતું નામ છે. તે શાહરુખ સાથે પઠાણ, અક્ષય કુમાર સાથે મિશન મંગલ અને અજય દેવગણ સાથે તાનાજી જેવી કેટલીક હિટ ફિલ્મોમાં તેના શાનદાર અભિનય માટે જાણીતી છે, જેના દ્વારા તેણે દર્શકો પર ઊંડી અસર છોડી છે. નિખત ખાન શો દીવાનિયતમાં પોતાના અભિનયથી દર્શકોને પ્રભાવિત કરવા માટે તૈયાર છે. તેના અદભૂત પ્રતિભા અને મોહક હાજરી પ્રેક્ષકોને આકર્ષે છે. એવું કહેવું ખોટું નહીં હોય કે નિખત ખાનની કાસ્ટ સાથે જોડાવાની સાથે જ શોની આકર્ષણ વધશે.

કોકરો અને શાઈકા એન્ટરટેઈનમેન્ટ દ્વારા નિર્મિત `દીવાનિયત` ટૂંક સમયમાં સ્ટાર પ્લસ ચેનલ પર રિલીઝ કરવામાં આવવાનો છે. જેની લોકો આતુરતાથી રાહ જોઈ રહ્યા છે. આ સિરિયલના રિલીઝ ડેટ બાબતે કોઈ સત્તાવાર જાહેરાત કરવામાં આવી નથી પણ લોકો તેને કેટલો પ્રેમ આપશે તે જોવાનું રહેશે. સ્ટાર પ્લસ (Nikhat Khan in Star Plus new show) પર ઘૂમ હૈ કિસીકે પ્યાર મેં, અનુપમા, કહાની ઘર ઘર કી, મહાભારત, યે રિશ્તે હૈ પ્યાર કે, યે હૈ મોહબ્બતેં જેવી અનેક પ્રખ્યાત સિરિયલ ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવી હતી અને હજી કેટલીક સિરિયલ હજી પણ ટેલિકાસ્ટ કરવામાં આવી રહી છે, જેથી સ્ટાર પ્લસ પ્રત્યે દર્શકોના પ્રેમને જોઈને આમિર ખાનની બેન નિખત ખાન સ્ટારર સિરિયલ દીવાનિયતને પર પણ લોકો આવી જ રીતે ભરપૂર પ્રેમ વરસાવશે અને તેને પસંદ કરશે તેવી આશા મેકર્સને છે.