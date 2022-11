ઘણાં દિવસોથી તેમના નિધનની અફવા ચાલતી હતી, જેને તેમનો પરિવાર ખોટી જાહેર કરતો હતો. હવે જ્યારે અભિનેતા ખરેખર દુનિયા છોડીને ચાલ્યા ગયા છે, ત્યારે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી પણ શોકમગ્ન છે.

વિક્રમ ગોખલે અને અક્ષય કુમારની તસવીરનું કૉલાજ

હિન્દી ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રીના (Hindi Film Industry) વધુ એક જાણીતા કલાકારે વિશ્વને અલવિદા કહી દીધું છે. એક્ટર વિક્રમ ગોખલેનું (Actor Vikram Gokhale passed Away) નિધન થઈ ગયું છે. 26 નવેમ્બરના બપોરે વિક્રમે પોતાના અંતિમ શ્વાસ લીધા. તે છેલ્લા ઘણાં દિવસથી પુણેની હૉસ્પિટલમાં (Pune Hospital) દાખલ હતા. ઘણાં દિવસોથી તેમના નિધનની અફવા ચાલતી હતી, જેને તેમનો પરિવાર ખોટી જાહેર કરતો હતો. હવે જ્યારે અભિનેતા ખરેખર દુનિયા છોડીને ચાલ્યા ગયા છે, ત્યારે ફિલ્મ ઇન્ડસ્ટ્રી પણ શોકમગ્ન છે.

Very sad to know of the demise of Vikram Gokhale ji. Worked with him in films like Bhool Bhulaiyaa, Mission Mangal, had so much to learn from him. Om Shanti ? pic.twitter.com/WuA00a2bpO