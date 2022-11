ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઈન્ડિયા(International Film Festival of India)ના જ્યુરી હેડે ધ કાશ્મીર ફાઈલ્સ (The Kashmir Files)ને અશ્લીલ અને પ્રોપગેન્ડા ફિલ્મ ગણાવી છે.

ધ કાશ્મીર ફાઈલ્સ ફરી વિવાદમાં

બૉલિવૂડ ફિલ્મ `ધ કાશ્મીર ફાઈલ્સ` (The Kashmir Files Film)રિલીઝ થઈ ત્યારે ખુબ જ ચર્ચામાં રહી હતી. ત્યારે એક વાર ફરી ચર્ચામાં આવી છે. ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઈન્ડિયા(International Film Festival of India)ના જ્યુરી હેડે ધ કાશ્મીર ફાઈલ્સ (The Kashmir Files)ને અશ્લીલ અને પ્રોપેગેંડા ફિલ્મ ગણાવી છે. કાશ્મીર ફાઈલ્સ ફિલ્મ અગ્નિહોત્રીની ફિલ્મ છે. આ અંગે ઈઝરાયેલના ફિલ્મ નિર્માતા અને ઈન્ટરનેશનલ ફિલ્મ ફેસ્ટિવલ ઓફ ઈન્ડિયા (IFFI)ના જ્યુરી ચીફ નદાવ લેપિડે તેને પ્રોપગેન્ડા ફિલ્મ ગણાવી છે. આ ફિલ્મની નિંદા કરતા તેણે તેને અશ્લીલ ફિલ્મ ગણાવી હતી. જો કે, ઇઝરાયેલમાં મિડવેસ્ટના કોન્સ્યુલ જનરલ કોબી શોશાનીએ આ ફિલ્મ અંગે તેના વિરોધી વિચારો વ્યક્ત કર્યા હતા. શોશાનીએ કહ્યું કે તેણે આ ફિલ્મ જોઈ છે અને તેના વિશે અલગ અભિપ્રાય ધરાવે છે.

આ અંગે કોબી શોશાનીએ ટ્વીટ કર્યું, "મેં કાશ્મીરની ફાઇલ જોઈ છે અને કલાકારોને મળ્યો છું. નદવ લેપિડ કરતાં મારો અલગ અભિપ્રાય છે. તેમના ભાષણ પછી મેં નદવને મારો અભિપ્રાય જણાવ્યો." તેણે પોતાના ટ્વિટમાં વિવેક અગ્નિહોત્રીને પણ ટેગ કર્યા છે.

Shameless statement on The Kashmir Files by someone who comes across as illiterate. Will this Israeli film director Nadav Lapid call Holocaust a propaganda?



Will he call Schindler’s List and The Pianist as propaganda films? @netanyahu @NaorGilonpic.twitter.com/yuUF8pl5xs