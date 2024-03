તમિલ અને મલયાલમ ફિલ્મ અભિનેતા ડેનિયલ બાલાજીનું નિધન થયું છે. અહેવાલો અનુસાર, અભિનેતાના મૃત્યુનું કારણ હાર્ટ એટેક હોવાનું કહેવાય છે. ગઈકાલે તેમને છાતીમાં દુખાવાને કારણે ચેન્નાઈના કોટિવાકમની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા

ડેનિયલ બાલાજી

Daniel Balaji Passes Away : હાલમાં જ સાઉથ સિનેમામાંથી એક દુઃખદ સમાચાર સામે આવ્યા છે. અહેવાલ છે કે તમિલ અને મલયાલમ ફિલ્મ અભિનેતા ડેનિયલ બાલાજીનું નિધન થયું છે. અહેવાલો અનુસાર, અભિનેતાના મૃત્યુનું કારણ હાર્ટ એટેક હોવાનું કહેવાય છે. ગઈકાલે તેમને છાતીમાં દુખાવાને કારણે ચેન્નાઈના કોટિવાકમની હોસ્પિટલમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા. જો કે, તેનો જીવ બચાવી શકાયો ન હતો અને શુક્રવારે સારવાર દરમિયાન અભિનેતાનું મૃત્યુ (Daniel Balaji Passes Away)થયું હતું. ડેનિયલ માત્ર 48 વર્ષના હતા, તેથી તેના અચાનક અવસાનના સમાચારે તેના ચાહકોને આઘાતમાં મૂકી દીધા છે. ફેન્સથી લઈને સેલેબ્સ સોશિયલ મીડિયા દ્વારા ડેનિયલને શ્રદ્ધાંજલિ આપી રહ્યા છે.

દિગ્દર્શકે શ્રદ્ધાંજલિ આપી હતી

ડેનિયલ બાલાજીના નિધન પર શોક વ્યક્ત કરતા નિર્દેશક મોહન રાજાએ લખ્યું છે, `ખૂબ જ દુઃખદ સમાચાર છે. તેઓ મારા માટે ફિલ્મ ઈન્સ્ટિટ્યૂટમાં જોડાવાની પ્રેરણા હતા. ખૂબ સારા મિત્રો હતા. હું તેની સાથે કામ કરવાનું ચૂકી ગયો છું. તેમના આત્માને શાંતિ મળે.`

RIP #DanielBalaji, the talented actor passed away an hour ago due to a heart attack. May his soul rest in peace. His voice and his performance in Vettaiyaadu Vilayaadu, Polladhavan will never be forgotten. pic.twitter.com/JArfZJiwfp