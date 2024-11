Suresh Raina On Vijay 69: વિજય 69 જોયું, આ ખરેખર એક ઉત્તમ ફિલ્મ છે. ફિલ્મના સંદેશા અને ભાવનાઓએ મને હચમચાવીને મૂકી છે

સુરેશ રૈના અને વિજય 69 ફિલ્મનું પોસ્ટર

વિજય 69ને લઈને મહત્વના સમાચાર સામે આવ્યા છે. તાજેતરમાં જ સુરેશ રૈનાએ આ ફિલ્મ જોયા બાદ પોસ્ટ (Suresh Raina On Vijay 69) લખી હતી, તે પોસ્ટ ખૂબ જ વાયરલ થઈ હતી. સુરેશ રૈનાએ પોતાના સપનાને જીવવા માટેના સંઘર્ષ પર ભાવુક વાત કરતાં પોસ્ટ મૂકી હતી. તેઓએ લખ્યું હતું કે “‘વિજય 69’ એ તો મારા ક્રિકેટ માટેના સંઘર્ષની યાદો તાજી કરી!” આ રીતે સુરેશ રૈનાએ ફિલ્મ જોયા બાદ તેની સરાહના કરી હતી.

સુરેશ રૈનાને યાદ આવ્યા સંઘર્ષના દિવસો- ભાવુક પોસ્ટ મૂકી

Watched Vijay 69 now streaming on Netflix! Truly a gem of a film, I was overwhelmed with the emotion and the beautiful message of the film which tells us to never give up on our dreams! @AnupamPKher ji this is your best work. I seldom get teary eyed while watching films but… pic.twitter.com/lJRmNaxwnj