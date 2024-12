Raj Kundra Pornography Case: કુન્દ્રાએ ઍપ માટે ટેક્નોલોજી પ્રોવાઇડર તરીકેની તેની સ્થિતિ પર પણ ભાર મૂક્યો હતો, જેણે A-રેટેડ ફિલ્મો સાથે પરિપક્વ પ્રેક્ષકોને પૂરી પાડી હતી પરંતુ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે સામગ્રી પોર્નોગ્રાફિક નથી.

રાજ કુન્દ્રા (ફાઇલ તસવીર)

પોર્નોગ્રાફી પ્રોડક્શનના આરોપોને લઈને વિવાદના ઘેરાયેલા બિઝનેસ ટાયકૂન રાજ કુન્દ્રાએ (Raj Kundra Pornography Case) ત્રણ વર્ષ સુધી મૌન રહ્યા બાદ આખરે આ અંગે વાત કરી છે. તાજેતરમાં એક વિશિષ્ટ મુલાકાતમાં કુન્દ્રાએ આ બાબતને સંબોધિત કરી, ખાસ કરીને તેના પરિવાર પર તેની અસર પર ભાર મૂક્યો છે. કુન્દ્રાએ અનેક સમયથી ચાલી રહેલી તપાસ અને વિવાદ પર ટિપ્પણી કરવાનું ટાળ્યું હતું અને સમજાવ્યું કે જ્યાં સુધી પરિસ્થિતિ તેના પ્રિયજનોને અસર કરવાનું શરૂ ન કરે ત્યાં સુધી તેનું મૌન વ્યક્તિગત પસંદગી હતી. "મૌન એ આનંદ છે," કુન્દ્રાએ બોલવાની તેની અગાઉની અનિચ્છાને સ્વીકારીને શરૂઆત કરી. જોકે, તેણે ઉમેર્યું, "જ્યારે પરિવારની વાત આવે છે અને જ્યારે પરિવારના સભ્યો સામેલ હોય છે, ત્યારે મને લાગે છે કે મારે બહાર આવવું જોઈએ અને બોલવું જોઈએ. જ્યારે હું શાંત રહું છું, ત્યારે લોકોને લાગે છે કે હું કંઈક છુપાવી રહ્યો છું, અને લોકોને સત્ય સમજવું જોઈએ."

પોર્નોગ્રાફીના આરોપો (Raj Kundra Pornography Case) સામેના આરોપોને નકારી કાઢતા, રાજ કુન્દ્રાએ સ્પષ્ટતા કરી કે તેની ભૂમિકા તેના સાળાની કંપનીને તકનીકી સેવાઓ પૂરી પાડવા સુધી મર્યાદિત હતી, જેણે યુકેમાં બોલ્ડ પરંતુ બિન-પોર્નોગ્રાફિક સામગ્રી દર્શાવતી એપ્લિકેશન હોસ્ટ કરી હતી. "હું કોઈપણ પોર્નોગ્રાફી, કોઈપણ પ્રોડક્શન અથવા પોર્ન સાથે કોઈ પણ બાબતનો ભાગ રહ્યો નથી. જ્યારે આરોપો સામે આવ્યા, ત્યારે તે ખૂબ જ દુઃખદાયક હતું. તેમાં કોઈ તથ્યો કે પુરાવા નહોતા, અને તેથી જ જામીન આપવામાં આવ્યા હતા," કુન્દ્રાએ ઍપ માટે ટેક્નોલોજી પ્રોવાઇડર તરીકેની તેની સ્થિતિ પર પણ ભાર મૂક્યો હતો, જેણે A-રેટેડ ફિલ્મો સાથે પરિપક્વ પ્રેક્ષકોને પૂરી પાડી હતી પરંતુ સ્પષ્ટતા કરી હતી કે સામગ્રી પોર્નોગ્રાફિક નથી. તેણે પુનરોચ્ચાર કર્યો કે ઍપ્સ ચલાવવામાં તેની સંડોવણી અંગેના મીડિયાના દાવા ખોટા છે. "હું સોફ્ટવેર ટેક્નોલોજી પ્રદાન કરવામાં સામેલ છું, વધુ કંઈ નહીં. કોઈને આગળ આવવા દો જે કહે છે કે તેણે મારી સાથે કામ કર્યું છે અથવા મારી કોઈપણ મૂવીનો ભાગ છે".

