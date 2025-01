Preity Zinta express concern on LA Fire: લૉસ એન્જલસમાં રહેતી બૉલિવુડ અભિનેત્રી પ્રીતિ ઝિન્ટાએ કહ્યું કે તે સુરક્ષિત છે પણ શહેરમાં લાગેલી ભયાનક આગથી થયેલા વિનાશથી તેનું હૃદય તૂટી ગયું છે.

પ્રીતિ ઝિન્ટા અને LAમાં લાગેલી આગ (ફાઇલ તસવીર)

અમેરિકાના લૉસ એન્જલસ (LA) ના જંગલોમાં ભયંકર આગથી ભારે તબાહી જોવા મળી રહી છે. LA જ્યાં અનેક હૉલિવૂડ સ્ટાર્સના (Preity Zinta express concern on LA Fire) પણ ઘરો છે તે પણ આ આગને લીધે નષ્ટ થઈ ગયા છે આ સાથે બૉલિવૂડ ફિલ્મોની અભિનેત્રી પ્રીતિ ઝિન્ટા પણ LAમાં જ રહે છે. જેથી તેણે પણ આ બાબતે સોશિયલ મીડિયા પર પોસ્ટ કરીને પોતાની ચિંતા વ્યક્ત કરી છે. લૉસ એન્જલસમાં રહેતી બૉલિવુડ અભિનેત્રી પ્રીતિ ઝિન્ટાએ કહ્યું કે તે સુરક્ષિત છે પણ શહેરમાં લાગેલી ભયાનક આગથી થયેલા વિનાશથી તેનું હૃદય તૂટી ગયું છે. પતિ-નાણાકીય વિશ્લેષક જીન ગુડઈનફ સાથે જોડિયા બાળકો જય અને ગિયા સાથે ઝિન્ટાએ X પર પોસ્ટ કરેલી નોંધમાં લખ્યું કે “મેં ક્યારેય વિચાર્યું ન હતું કે તે એવો દિવસ જોવા માટે જીવશે જ્યારે લૉસ એન્જલસના પાડોશમાં આગ લાગશે.”

પ્રીતિ ઝિન્ટાએ X પર લખ્યું, "મિત્રો અને પરિવારો કાં તો સ્થળાંતરિત થયા છે અથવા હાઇ એલર્ટ પર છે, ધુમ્મસવાળા આકાશમાંથી રાખ બરફની જેમ નીચે ઉતરી રહી છે, ભય અને અનિશ્ચિતતા કે જો પવન શાંત નહીં થાય તો શું થશે. બાળકો અને દાદા-દાદી અમારી સાથે છે. હું આપણી આસપાસના વિનાશથી ખૂબ જ દુ:ખી છું અને ભગવાનની આભારી છું કે આપણે હાલમાં સુરક્ષિત છીએ." અભિનેત્રીએ (Preity Zinta express concern on LA Fire) ફાયર વિભાગ અને અગ્નિશામકોના તેમના પ્રયાસો માટે પ્રશંસા પણ કરી. "આ આગમાં વિસ્થાપિત થયેલા અને બધું ગુમાવનારા લોકો માટે મારા વિચારો અને પ્રાર્થનાઓ. "આશા છે કે પવન જલદી શાંત થઈ જશે અને આગ કાબુમાં આવશે... બધા સુરક્ષિત રહો”, તેણીએ ઉમેર્યું.

I never thought I would live to see a day where fires would ravage neighbourhoods around us in La, friends & families either evacuated or put on high alert, ash descending from smoggy skies like snow & fear & uncertainty about what will happen if the wind does not calm down with…