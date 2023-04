નીતુ કપૂર (Neetu Kapoor)એ સોશિયલ મીડિયા પર એક પોસ્ટ કરી હતી. જેને યુઝર્સ રણબીર કપૂરની એક્સ (Ranbir Kapoor Exe)સાથે જોડી રહ્યાં છે.

નીતુ કપૂર

નીતુ કપૂર (Neetu Kapoor)બોલિવૂડની જાણીતી અભિનેત્રી છે. તે સોશિયલ મીડિયા પર ઘણી એક્ટિવ રહે છે. નીતુ ઘણીવાર પોતાની પર્સનલ અને પ્રોફેશનલ લાઈફને લઈને ચર્ચામાં રહે છે. આ ઉપરાંત તે તેના પરિવાર અને ફિલ્મોને લઈને સોશિયલ મીડિયા પર કંઈકને કંઈક શેર કરતી રહે છે. તાજેતરમાં અભિનેત્રીએ તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરી છે, જે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહી છે. યૂઝર્સ અભિનેત્રીની આ પોસ્ટને રણબીર કપૂરની એક્સ ગર્લફ્રેન્ડ (Ranbir Kapoor Exe Girlfriend) કેટરિના કૈફ સાથે જોડી રહ્યા છે.

નીતુ કપૂરે આ પોસ્ટ કરી હતી

ખરેખર, શનિવારે નીતુ કપૂરે તેના ઇન્સ્ટાગ્રામ પર એક પોસ્ટ શેર કરી હતી. આ પોસ્ટમાં લખ્યું, "તમને સાત વર્ષ ડેટ કર્યા એટલે એનો અર્થ એ નથી કે તે તમારી સાથે લગ્ન કરશે. મારા કાકાએ છ વર્ષ સુધી દવાનો અભ્યાસ કર્યો, પણ હવે ડીજે છે." નીતુની આ પોસ્ટ સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ વાયરલ થઈ રહી છે. આ પોસ્ટને લઈને યુઝર્સનું માનવું છે કે નીતુ કપૂર અભિનેત્રી કેટરિના કૈફને ટોણો મારી રહી છે.

Neetu Kapoor has always had something against Katrina Kaif. Years after their breakup she is still taunting her. They were together for 7 years #RanbirKapoor pic.twitter.com/283IFdGGTB