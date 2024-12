Nargis Fakhri post for the first time: મને નથી લાગતું કે તે કોઈને મારી નાખશે. તે એક એવી વ્યક્તિ હતી જે દરેકની સંભાળ રાખતી હતી. તેણે દરેકને મદદ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો," આલિયા અને નર્ગિસની માતાએ કહ્યું, જેમ કે બહુવિધ સમાચાર આઉટલેટ્સ દ્વારા અહેવાલ છે.

નર્ગિસ ફાખરી અને તેણે કરેલી પોસ્ટ

બૉલિવૂડ અભિનેત્રી નર્ગિસ ફખરીનું નામ તેની બહેન આલિયા ફખરી દ્વારા તેના એક્સ બોયફ્રેન્ડ એડવર્ડ જેકોબ્સ અને તેની એક મહિલા ફ્રેન્ડની હત્યામાં કથિત મુખ્ય શંકાસ્પદ બન્યા બાદ ચર્ચામાં છે. જોકે નર્ગિસે હજુ સુધી આ બાબતે કોઈ ટિપ્પણી કરી નથી, આ વિવાદ વચ્ચે, તેણે તેની આગામી ફિલ્મ `હાઉસફુલ` 5ના સ્ટાર કાસ્ટ સાથે પહેલી પોસ્ટ શૅર કરી છે અને આ તસવીર સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહી છે.

પ્રશ્નમાં રહેલી આ પોસ્ટ એક ઇન્સ્ટાગ્રામ સ્ટોરી છે, જેમાં નર્ગિસને 'હાઉસફુલ 5' ની અન્ય બે મહિલા સ્ટાર્સ - સોનમ બાજવા અને જેકલીન ફર્નાન્ડીઝ સાથે દર્શાવવામાં આવી છે. તસવીરની સાથે તેણે કેપ્શન તરીકે લખ્યું, "અમે તમારા માટે આવી રહ્યા છીએ". આ ત્રણ સુંદર મહિલાઓ ઉપરાંત, 'હાઉસફુલ 5' સ્ટાર્સ અક્ષય કુમાર, રિતેશ દેશમુખ, ફરદીન ખાન અને વધુ સ્ટાર્સ છે. અહેવાલો સૂચવે છે કે હાઉસફુલને 14 વર્ષ પૂર્ણ કરવાના માનમાં, કલાકારો ટૂંક સમયમાં એક ગ્રાન્ડ ગીત શૂટ કરવાના છે. વધુમાં, તરુણ મનસુખાની દ્વારા નિર્દેશિત આ ફિલ્મ 6 જૂન, 2025ના રોજ સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થવાની છે.

નર્ગિસની બહેન આલિયા તરફ ફરી વળતા, અભિનેત્રીની નજીકના એક સૂત્રએ મીડિયાને જણાવ્યું હતું કે `રૉકસ્ટાર` ફેમ અભિનેત્રી તેની બહેનના સંપર્કમાં નથી. "તે 20 વર્ષથી તેની બહેનના સંપર્કમાં નથી. નર્ગિસને પણ આ ઘટના વિશે સમાચાર મારફત જાણવા મળ્યું જેમ બીબજા દરેક વ્યક્તિને જાણવા મળ્યું", અહેવાલમાં જણાવાયું હતું.

વધુમાં, જ્યાં સુધી કેસનો સંબંધ છે, તો અભિનેત્રીની નજીકના એક સૂત્રએ ઉલ્લેખ કર્યો છે કે `મદ્રાસ કેફે` સ્ટાર નર્ગિસ આરોપો વિશે કંઈપણ જાણતી નથી, કારણ કે તેને સમાચાર દ્વારા ઘટના વિશે જાણ થઈ હતી. દરમિયાન, તેની માતાનું માનવું છે કે આ આરોપો ખોટા છે અને તેણે તમામ આરોપોને નકારી કાઢ્યા છે. "મને નથી લાગતું કે તે કોઈને મારી નાખશે. તે એક એવી વ્યક્તિ હતી જે દરેકની સંભાળ રાખતી હતી. તેણે દરેકને મદદ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો," આલિયા અને નર્ગિસની માતાએ કહ્યું, જેમ કે બહુવિધ સમાચાર આઉટલેટ્સ દ્વારા અહેવાલ છે. આલિયાની વાત કરીએ તો, તેણે હજુ સુધી દોષિત ન હોવાની કબૂલાત કરી છે.

અવિશ્વસનીયતા માટે, આલિયા ફખરીની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી અને તેની સામે હત્યાના આરોપો દબાવવામાં આવ્યા પછી, ન્યુ યોર્ક સિટીના રિકર્સ આઇલેન્ડ ખાતે મૂકવામાં આવ્યા હતા. અહેવાલ મુજબ તેણીએ તેના ભૂતપૂર્વ બોયફ્રેન્ડ એડવર્ડની હત્યા કરી હતી. ડેઇલી ન્યૂઝ અનુસાર, સત્તાવાળાઓએ આલિયા પર બે માળના ગેરેજમાં આગ લગાડવાનો આરોપ મૂક્યો હતો, જેના કારણે પીડિતો ધુમાડાના શ્વાસમાં લેવાથી અને દાઝી જતાં ઇજાઓથી મૃત્યુ પામ્યા હતા. આલિયાના જામીન નકારવામાં આવ્યા છે અને બે લોકોની હત્યાનો આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે.