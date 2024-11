Maharashtra Election Results 2024: અહમદે પણ ટ્વિટ પર એક વીડિયો પોસ્ટ કરી કહ્યું કે તે રાઉન્ડ 17 સુધી આગળ હતો અને કહ્યું કે તે આ મુદ્દે ચૂંટણી પંચને ફરીથી ગણતરી કરવા કહેશે અને સ્વરા ભાસ્કરે પણ આ મુદ્દે ટ્વિટર પર પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે.

સ્વરા ભાસ્કર અને તેનો પતિ ફહાદ અહેમદ ચૂંટણી પહેલા (તસવીર: સોશિયલ મીડિયા)

મહારાષ્ટ્રમાં 20 નવેમ્બરે યોજાયેલી વિધાનસભા ચૂંટણી પરિણામ (Maharashtra Election Results 2024) આજે જાહેર થયા છે. પરિણામો માટે વોટની ગણતરી ચાલી રહી છે તેમાં મહાયુતિના પક્ષોના ઉમેદવારો મોટી લીડમાં છે. જોકે મહાયુતિના પક્ષોની લીડને લઈને વિરોધી પક્ષ મહા વિકાસ આઘાડીના અનેક મોટા નેતાઓએ ફરી એક વખત ઈવીએમમાં ગરબડ થઈ હોવાના આરોપો કરવાના શરૂ કર્યા છે. અભિનેત્રી સ્વરા ભાસ્કર અને તેના પતિ ફાહાદ અહેમદે પણ મહા વિકાસ આઘાડી અને પોતાની હાર પાછળ ઈવીએમને જવાબદાર ઠરાવ્યા છે.

સ્વરા ભાસ્કરના પતિ ફહાદ અહેમદ મહારાષ્ટ્રના અનુશક્તિ નગરમાં (Maharashtra Election Results 2024) મત ગણતરીના ઘણા રાઉન્ડમાં આગળ રહ્યા પછી પાછળ ચાલવા લાગ્યા હતા જેને લઈને અભિનેત્રી સ્વરા ભાસ્કરે ચૂંટણી પંચને EVM પ્રશ્ન ફેંક્યો. શરદ પવારની આગેવાની હેઠળના NCP જૂથના ઉમેદવાર મિસ્ટર અહેમદ હાલમાં અજિત પવારની NCPના ઉમેદવાર સના મલિકથી 3,000 મતોથી પાછળ છે અને મતગણતરી પૂર્ણ થવાની છે.

In #AnushaktiNagar vidhaan sabha after a steady lead by @FahadZirarAhmad of NCP-SP.. round 17, 18, 19 suddenly 99% battery charger EVMs are opened and BJP supported NCP-Ajit Pawar candidate takes lead. How can machines that have been voted on ALL day long have 99% charged… https://t.co/GknxDWOb5v