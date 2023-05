સોશ્યલ મીડિયામાં એવી વિનંતી કરવામાં આવી છે કે ત્યાંની સાફસફાઈ પર ધ્યાન આપવામાં આવે. સાથે જ લોકોના આવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે.

કંગના રનોટે શૅર કરેલા વિડિયોનો સ્ક્રીનશૉટ

માઉન્ટ એવરેસ્ટ બેઝ કૅમ્પ પર જે પ્રકારે ગંદકી ફેલાઈ છે એને જોઈને કંગના રનોટ રોષે ભરાઈ છે. તેણે એક વિડિયો શૅર કર્યો છે. એમાં દેખાય છે કે ચારેય બાજુએ કચરાના ઢગલા છે, જે એની સુંદરતાને ઝાંખી પાડે છે. સોશ્યલ મીડિયામાં એવી વિનંતી કરવામાં આવી છે કે ત્યાંની સાફસફાઈ પર ધ્યાન આપવામાં આવે. સાથે જ લોકોના આવવા પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવે.

Whoever thinks human is God’s favourite needs a reality check, look at this scene you would realise human is probably God’s least favourite, they tend to leave their smelly, stinky, filthy footprints everywhere…. Save the world from humans please … ? https://t.co/TuIFc4iBho