યોગરાજે વધુમાં દાવો કર્યો કે તે સમયે ધોનીને બદલી શકાયો હોત, કારણ કે ભારત સતત હારતું રહ્યું. તેમણે કહ્યું, "જ્યારે એમએસ ધોની કૅપ્ટન હતો, ત્યારે અમે 5 સિરીઝ હારી ગયા અને તેમને કહેવામાં આવ્યું કે તેમની જગ્યાએ લેવામાં આવશે.

ભૂતપૂર્વ ભારતીય ક્રિકેટર યોગરાજ સિંહે ફરી એકવાર ટીમના એક્સ સિલેક્ટર્સ પર જોરદાર શાબ્દિક પ્રહાર કર્યો છે. તેમણે કહ્યું છે કે જે ખેલાડીઓએ ભારતીય ટીમ માટે 2011નો વર્લ્ડ કપ જીત્યો હતો, તેમને તમે સાઇડલાઇન કરી દીધા છે. 1983 પછી, ભારતે બીજી વખત ODI વર્લ્ડ કપ જીત્યો, પરંતુ આશ્ચર્યજનક વાત એ હતી કે ફક્ત 3 ખેલાડીઓને આગામી વર્લ્ડ કપમાં રમવાની તક મળી. યોગરાજે ધોની વિશે એવો પણ દાવો કર્યો હતો કે તે કૅપ્ટનશીપ ગુમાવવાનો છે. યોગરાજ સિંહના નિવેદન પછી ફરીથી વિવાદ ઊભો થયો છે અને સોશિયલ મીડિયા પર તેમનું નિવેદન ખૂબ જ વાયરલ થઈ રહ્યું છે.

વિરાટ કોહલી, એમએસ ધોની અને આર. અશ્વિન જ ત્રણ ખેલાડીઓ હતા જેમણે 2011નો વર્લ્ડ કપ રમ્યો અને પછી 2015નો વર્લ્ડ કપ રમ્યો. બાકીના 12 ખેલાડીઓ ઑસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુ ઝીલૅન્ડમાં રમાયેલા તે વર્લ્ડ કપમાં રમ્યા ન હતા. તાજેતરના એક ઇન્ટરવ્યુમાં યોગરાજ સિંહે તે સમયના પસંદગીકારો પર નિશાન સાધતા કહ્યું, "તમે (BCCI પસંદગીકારો) આ ખેલાડીઓને કોઈ કારણ વગર બરબાદ કરી દીધા. ગૌતમ ગંભીર, યુવરાજ સિંહ, હરભજન સિંહ, ઝહીર ખાન, મોહમ્મદ કૅફ, VVS લક્ષ્મણ, રાહુલ દ્રવિડ જેવા ખેલાડીઓને 2011 પછી બહાર કરી દીધા. તમે 2011 ના વર્લ્ડ કપ પછી ટીમને બરબાદ કરી દીધી. 7 ખેલાડીઓની કારકિર્દી બરબાદ થઈ ગઈ." યોગરાજે વધુમાં દાવો કર્યો કે તે સમયે ધોનીને બદલી શકાયો હોત, કારણ કે ભારત સતત હારતું રહ્યું. તેમણે કહ્યું, "જ્યારે એમએસ ધોની કૅપ્ટન હતો, ત્યારે અમે 5 સિરીઝ હારી ગયા અને તેમને કહેવામાં આવ્યું કે તેમની જગ્યાએ લેવામાં આવશે. આ વાત મોહિન્દર અમરનાથે કહી હતી."

