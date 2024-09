Bangladesh cricket team`s `super fan` allegedly beaten: બાંગ્લાદેશના ક્રિકેટ ચાહક, જેને `ટાઈગર રોબી` તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેના પર દર્શકો દ્વારા કથિત રીતે હુમલો કર્યા પછી તેને હૉસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો.

બાંગ્લાદેશ ટીમનો `સુપર ફેન રૉબી` (તસવીર: સોશિયલ મીડિયા)

ભારત અને બાંગલાદેશ વચ્ચે બીજી ટેસ્ટ મેચની (Bangladesh cricket team`s `super fan` allegedly beaten) શરૂઆત થઈ ગઈ છે. ગઈકાલે આ ટેસ્ટનો બીજી દિવસ હતો જેમાં વરસાદ નડ્યો હતો. આ સાથે જ મેચ દરમિયાન એક ઘટના બની હતી જે સોશિયલ મીડિયા પર ખૂબ જ વાયરલ થઈ હતી. કાનપુરના ગ્રીન પાર્ક સ્ટેડિયમમાં શુક્રવારે અરાજકતા ફેલાઈ ગઈ જ્યારે એક બાંગ્લાદેશના ક્રિકેટ ચાહક, જેને `ટાઈગર રૉબી` તરીકે ઓળખવામાં આવે છે તેના પર દર્શકો દ્વારા કથિત રીતે હુમલો કર્યા પછી તેને હૉસ્પિટલમાં લઈ જવામાં આવ્યો. આ ઘટના ભારત અને બાંગ્લાદેશ વચ્ચેની બીજી ટેસ્ટ દરમિયાન બની હતી, જ્યાં રૉબીએ દાવો કર્યો હતો કે તેની પીઠ અને પેટના નીચેના ભાગમાં વાગ્યું હતું.

સુરક્ષા કર્મચારીઓએ ઝડપથી દરમિયાનગીરી કરી અને બાંગ્લાદેશના (Bangladesh cricket team`s `super fan` allegedly beaten) આ ચાહકને તાત્કાલિક તબીબી સારવાર માટે નજીકની હૉસ્પિટલમાં લઈ ગયા. દેખીતી રીતે હચમચી ગયેલા રૉબીએ સ્પોર્ટસ્ટારને કહ્યું, "તેઓએ મને મારી પીઠ અને નીચલા પેટ પર માર્યો, અને હું શ્વાસ લઈ શકતો ન હતો." સમાચાર એજન્સી પીટીઆઈ દ્વારા પોસ્ટ કરાયેલા એક વીડિયોમાં, રૉબીને ખૂબ જ પીડામાં જોઈ શકાય છે કારણ કે તે ભાગ્યે જ બોલી શકતો હતો, તેણે હાવભાવ દ્વારા સમજાવ્યું હતું કે તેને તેની પીઠ અને પેટના નીચેના ભાગે મારવામાં આવ્યો હતો. તેણે દાવો કર્યો કે લોકોએ તેને માર માર્યો હતો.

