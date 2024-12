Viral Social Media Post: X પરની એક પોસ્ટમાં, આર્યન સિંહ કુશવાહે તેના ડ્રાઈવર પરાગ પાટીલ સાથેનો એક ફોટોગ્રાફ શૅર કર્યો અને એક અસાધારણ બેકસ્ટોરી જાહેર કરી હતી. તેણે લખ્યું “મારા ઓલા ડ્રાઈવર ઓલિમ્પિયન છે. પરાગ પાટીલને મળો. ટ્રિપલ જમ્પમાં એશિયામાં 2જી.

પરાગ પાટીલ અને આર્યન સિંહ કુશવાહ (તસવીર: સોશિયલ મીડિયા)

દેશ માટે અનેક ગોલ્ડ અને સિલ્વર મેડલ લાવનાર અનેક ખેલાડીઓ લાવનાર ખેલાડીઓને પ્રશાસન તરફથી ખૂબ જ ઓછી મદદ મળે છે અને મેડલ્સ લાવ્યા બાદ પણ તેમને આર્થિક રીતે સ્થિર રહેવા અનેક નોકરીઓ કરવી પડે છે. હાલમાં એવી જ એક ઘટના સામે આવી છે જેમાં મુંબઈમાં એક ઑલિમ્પિક (Viral Social Media Post) મેડલિસ્ટ કૅબ ચલાવતા હોવાનું સામે આવ્યું છે.

મુંબઈના એક ઉદ્યોગસાહસિક અને તેના ઓલા કૅબ ડ્રાઈવર (Viral Social Media Post) વચ્ચેની એક પળ સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ છે. આ ઘટનાથી અગમ્ય ભારતીય એથ્લેટ્સ દ્વારા સામનો કરવામાં આવતા પડકારો પર પ્રકાશ પાડે છે. X પરની એક પોસ્ટમાં, આર્યન સિંહ કુશવાહે તેના ડ્રાઈવર પરાગ પાટીલ સાથેનો એક ફોટોગ્રાફ શૅર કર્યો અને એક અસાધારણ બેકસ્ટોરી જાહેર કરી હતી. તેણે લખ્યું “મારા ઓલા ડ્રાઈવર ઓલિમ્પિયન છે. પરાગ પાટીલને મળો. ટ્રિપલ જમ્પમાં એશિયામાં 2જી. લાંબી કૂદકામાં એશિયામાં ત્રીજું મેડલ,” કુશવાહે તેની પોસ્ટમાં જણાવ્યું હતું.

ADVERTISEMENT

આર્યને પાટીલની પ્રભાવશાળી સિદ્ધિઓની (Viral Social Media Post) વિગત આપતા કહ્યું: “તેમણે જ્યારે પણ આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કર્યું છે, ત્યારે તેઓ ક્યારેય મેડલ વિના પાછા ફર્યા નથી. 2 ગોલ્ડ, 11 સિલ્વર, 3 બ્રોન્ઝ તેમણે જીત્યા છે. તેમ છતાં તેની પાસે કોઈ સ્પોન્સર નથી અને તેના પરિવારનું ભરણપોષણ કરવા માટે પૂરતું ભંડોળ નથી, તેની એથ્લેટિક કારકિર્દીને આગળ વધારવા દો”. આર્યનની પોસ્ટ માત્ર એક સાક્ષાત્કાર ન હતો, તે ઍક્શન માટેનો કોલ હતો: "આ પોસ્ટ એવા કોઈપણ માટે ઍક્શન માટે કૉલ છે જે આંતરરાષ્ટ્રીય સ્તરે ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરવા અને જીતવા માટે પારસને સ્પોન્સર કરવામાં મદદ કરી શકે છે."

My Ola driver is an Olympian.



Meet Parag Patil (@AthletePatil):



2nd in Asia in Triple Jump.



3rd in Asia in Long Jump.



Each time he has represented India internationally, he has never returned without a medal.



2 golds, 11 silvers, 3 bronze.



Yet he has no sponsors and just… pic.twitter.com/UBdWuqY7sA