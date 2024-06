Mumbai CEO Pays fine for Punctuality: આ કંપનીના ફાઉન્ડર અને સીઇઓએ પોતે પણ લેટ આવવા માટે દંડ ભર્યો હોવાની પોસ્ટ કરી હતી.

કૌશલ શાહે શેર કરેલી તસવીર

ઑફિસમાં કર્મચારીઓ લેટ આવવાની ઘટના અનેક વખત બને છે. તેમ જ સરકારી ઑફિસોમાં તો આ એકદમ સામાન્ય બાબત છે. તો એનેક ખાનગી ઑફિસ (Mumbai CEO Pays fine for Punctuality) અને કંપની દ્વારા લેટ આવતા કર્મચારીઓના પગાર પણ કાપવામાં આવે છે. જો કે તાજેતરમાં મુંબઈની એક જાણીતી કંપની દ્વારા લેટ આવનાર કર્મચારીઓ પાસેથી દંડ વસૂલવામાં આવે છે. આ કંપનીના ફાઉન્ડર અને સીઇઓએ પોતે પણ લેટ આવવા માટે દંડ ભર્યો હોવાની પોસ્ટ કરી હતી, જે હવે સોશિયલ મીડિયા પર જોરદાર વાયરલ થઈ રહી છે.

મુંબઈ સ્થિત બ્યૂટી બ્રાન્ડ એવોર બ્યૂટીના ફાઉન્ડર (Mumbai CEO Pays fine for Punctuality) કૌશલ શાહે લખ્યું હતું કે તાજેતરમાં મેં મારી કંપનીમાં કર્મચારીઓની પ્રોડક્ટિવિટી વધારવા માટે એક નવો નિયમ અમલમાં મૂક્યો છે. આ નિયમ સરળ હતો: દરેકને સવારે 9:30 વાગ્યે તાકીદે ઑફિસમાં હાજર રહેવું પડશે, અને જો કોઈપણ કર્મચારી એલઇટી આવે તો તેની પાસેથી 200 રૂપિયાનો દંડ વસૂલવામાં આવશે. જો કે, આ નિયમિતતા લાગુ કરવાનો આ પ્રયાસ આઈરનીમાં ફેરવાઈ ગયો.

કૌશલ શાહે જણાવ્યું કે તે મહિનામાં બે અઠવાડિયા (Mumbai CEO Pays fine for Punctuality) કરતાં વધુ વખત ઑફિસમાં લેટ આવ્યા છે. જેથી તે પોતે જ આ નિયમના ભોગ બન્યા અને ઘણી વખત તેમને પોતાના મોડી પહોંચવા માટે દંડ ભરવો પડ્યો, અત્યાર સુધ તેણે કુલ 1,000 રૂપિયાનો દંડ ભર્યો છે. પરેશાન, પણ હાસ્યપૂર્વક આ પરિસ્થિતિને સ્વીકારીને, શાહે આ કિસ્સો એક્સ (પૂર્વે ટ્વિટર) પર શેર કર્યો. તેણે પોતાને મળેલા આ અનિચ્છનીય પરિણામને ઇમાનદારી માનીને પોતાના ટ્રાન્ઝેક્શનના સ્ક્રીનશોટ સાથે શેર કર્યા.

Last week,



To increase the productivity in office,



I made a strict rule for everyone to be in the office by 9:30 am (earlier we used to come by 10-11)



and if we‘re late, we pay Rs.200 as penalty.



This is me paying it for the 5th time? pic.twitter.com/4qYi6kTP17