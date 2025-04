Ghibli Art Trend: AI દ્વારા સર્જાયેલ ઇમેજ સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી રહી છે. ખાસ કરીને, સ્ટુડિયો ગીબલી (Studio Ghibli) ઇમેજ લોકોમાં ખૂબ લોકપ્રિય બની રહી છે. AIની મદદથી બનેલી આ કલાત્મક તસવીરોમાં હાયાઓ મિયાઝાકીની પ્રખ્યાત ફિલ્મોની ઝલક જોવા મળે છે.

દેવેન્દ્ર ફડણવીસ અને નરેન્દ્ર મોદીની ગીબલી આર્ટ તસવીર (સૌજન્ય: સોશિયલ મીડિયા)

AI દ્વારા સર્જાયેલ ઇમેજ (AI Generated Image) સોશિયલ મીડિયા પર ધૂમ મચાવી રહી છે. ખાસ કરીને, સ્ટુડિયો ગીબલી (Studio Ghibli) ઇમેજ લોકોમાં ખૂબ લોકપ્રિય બની રહી છે. AI એ બનાવેલી આ કલાત્મક તસવીરોમાં હાયાઓ મિયાઝાકી (Hayao Miyazaki)ની પ્રખ્યાત ફિલ્મોની ઝલક જોવા મળે છે, જેમાં કાલ્પનિક દૃશ્યો, ભવ્ય લૅન્ડસ્કેપ અને ઍક્સપ્રેસિવ આંખો ધરાવતા પાત્રો સામેલ હોય છે. ChatGPT એ એઆઈ-જનરેટેડ ઇમેજ (AI-Generated Image) બનાવવા માટે એક નવું ફીચર લૉન્ચ કર્યું છે, જે Studio Ghibli જેવી મનમોહક ઇમેજ તૈયાર કરી શકે છે. માત્ર ટેક્સ્ટ પ્રોમ્પ્ટ (Text Prompt) દ્વારા લોકો હવે સરળતાથી આકર્ષક દૃશ્યો અને પાત્રો સર્જી શકે છે.

we are launching a new thing today—images in chatgpt!



two things to say about it:



1. it`s an incredible technology/product. i remember seeing some of the first images come out of this model and having a hard time they were really made by AI. we think people will love it, and we…