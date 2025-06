ઈરાની પરમાણુ સ્થળો પર અમેરિકાના હુમલા બાદ, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે “અમેરિકન દળોએ ઈરાની પરમાણુ સ્થળો પર ખૂબ જ સફળ હુમલા કર્યા છે.” તેમણે કોઈપણ બદલો લેવા સામે ચેતવણી પણ આપી, કહ્યું કે “યાદ રાખો, હજુ ઘણા લક્ષ્યો બાકી છે.

ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ અને ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી (તસવીર: X)

અમેરિકા દ્વારા ઈરાનના પરમાણુ ઠેકાણા પર હુમલો કર્યા બાદ તણાવ વધ્યો છે. આ તણાવ વચ્ચે હવે ભારત પણ આગળ આવ્યું હોવાનું જણાય છે. કારણ કે ભારતના વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ X (પૂર્વે ટ્વિટર) પર એક પોસ્ટમાં આ ઘટનાક્રમની પુષ્ટિ કરતા કહ્યું: “ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ @drpezeshkian સાથે વાત કરી. અમે વર્તમાન પરિસ્થિતિ પર વિગતવાર ચર્ચા કરી. તાજેતરના તણાવ પર ઊંડી ચિંતા વ્યક્ત કરી. તાત્કાલિક તણાવ ઓછો કરવા, વાતચીત કરવા અને રાજદ્વારી રીતે આગળ વધવા તેમજ પ્રાદેશિક શાંતિ, સુરક્ષા અને સ્થિરતાની વહેલી પુનઃસ્થાપના માટેના અમારા આહ્વાનને પુનરાવર્તિત કર્યું.”

રવિવારે અમેરિકા દ્વારા ફોર્ડો, નાતાન્ઝ અને ઇસ્ફહાનમાં ઈરાની પરમાણુ સાઇટ પર હુમલા કર્યાના કલાકો પછી વડા પ્રધાન મોદી અને ઈરાનના રાષ્ટ્રપતિ વચ્ચેની વાતચીત થઈ. ઈરાની પરમાણુ સ્થળો પર અમેરિકાના હુમલા બાદ, રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે “અમેરિકન દળોએ ઈરાની પરમાણુ સ્થળો પર ખૂબ જ સફળ હુમલા કર્યા છે.” તેમણે કોઈપણ બદલો લેવા સામે ચેતવણી પણ આપી, કહ્યું કે “યાદ રાખો, હજુ ઘણા લક્ષ્યો બાકી છે.

Spoke with President of Iran @drpezeshkian. We discussed in detail about the current situation. Expressed deep concern at the recent escalations. Reiterated our call for immediate de-escalation, dialogue and diplomacy as the way forward and for early restoration of regional…