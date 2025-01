PM Narendra Modi calls US President Donald Trump: ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ફેબ્રુઆરીમાં વ્હાઇટ હાઉસની મુલાકાત લેશે તેવી શક્યતા છે અને ઉમેર્યું કે અમેરિકાના "ભારત સાથે સારા સંબંધો" છે, પણ ભારતે સત્તાવાર જાહેર કર્યું નથી.

નરેન્દ્ર મોદી અને ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ (ફાઇલ તસવીર)

ભારતના વડા પ્રધાન અને અમેરિકાના રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ વચ્ચે ફોન પર બન્ને દેશોની મિત્રતા અને બીજી બાબતોને લઈને વાતચીત થઈ હતી. સોમવારે આ બન્ને નેતાઓ વચ્ચે ફોન પર વાત થયાના કલાકો પછી, ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પે કહ્યું કે વડા પ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ફેબ્રુઆરીમાં વ્હાઇટ હાઉસની મુલાકાત લેશે તેવી શક્યતા છે અને ઉમેર્યું કે અમેરિકાના "ભારત સાથે સારા સંબંધો" છે. ભારત સરકારે સત્તાવાર રીતે યુએસ મુલાકાતની પુષ્ટિ કરી નથી, પરંતુ વ્હાઇટ હાઉસે કહ્યું કે બન્ને નેતાઓએ તેમના ફોન કૉલ દરમિયાન આ અંગે ચર્ચા કરી હતી.

"આજે (સોમવાર) સવારે મારી તેમની સાથે લાંબી વાત થઈ. તેઓ આવતા મહિને, કદાચ ફેબ્રુઆરીમાં વ્હાઇટ હાઉસ આવવાના છે. ભારત સાથે અમારા ખૂબ સારા સંબંધો છે," ફ્લોરિડાથી જોઈન્ટ બેઝ એન્ડ્રુઝ પરત ફરી રહેલા ટ્રમ્પે સોમવારે એરફોર્સ વનમાં જણાવ્યું. શું મોદી "ગેરકાયદેસર ઇમિગ્રન્ટ્સને સ્વીકારવા" સંમત થયા છે, ત્યારે ટ્રમ્પે કહ્યું, "તેઓ જે યોગ્ય છે તે કરશે. અમે ચર્ચા કરી રહ્યા છીએ". જ્યારે ફોનની વાતચીત વિશે પૂછવામાં આવ્યું ત્યારે ટ્રામ્પે ઉમેર્યું, "બધું જ બહાર આવ્યું."

ફ્રાન્સમાં AI એક્શન સમિટ દરમિયાન જો ટ્રમ્પ 10-11 ફેબ્રુઆરીએ પૅરિસ આવે તો મોદી અને ટ્રમ્પની મુલાકાત થવાની શક્યતા છે. સૂત્રોએ કહ્યું કે નવા ટ્રમ્પ રાષ્ટ્રપતિ પદ હેઠળ મોદીની વ્હાઇટ હાઉસની પ્રથમ મુલાકાત સુનિશ્ચિત કરવાની યોજના છે. બન્ને નેતાઓ વચ્ચેના ફોન કૉલ પછી વિદેશ મંત્રાલયના એક નિવેદનમાં કહેવામાં આવ્યું હતું કે, "નેતાઓ સંપર્કમાં રહેવા અને પરસ્પર અનુકૂળ તારીખે ટૂંક સમયમાં મળવા સંમત થયા હતા."

Delighted to speak with my dear friend President @realDonaldTrump @POTUS. Congratulated him on his historic second term. We are committed to a mutually beneficial and trusted partnership. We will work together for the welfare of our people and towards global peace, prosperity,…