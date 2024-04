IndiGo Upma Row: ઈન્ડિગોમાં પીરસવામાં આવતા ઉપમા, પોહા અને દાળ-ભાતમાં સોડિયમનું પ્રમાણ વધુ હોવાનો દાવો કર્યો હતો સોશિયલ મીડિયા યુઝરે

પ્રતીકાત્મક તસવીર

છેલ્લા થોડાક સમયથી ફ્લાઇટ્સમાં બનતી વિચિત્ર ઘટનાઓ અવારનવાર સોશ્યલ મીડિયા (Social Media) પર વાયરકલ થાય છે. હવે ફ્લાઇટમાં બનેલી વધુ એક ઘટના વાયરલ થઈ છે. ઈન્ડિગો (IndiGo) ની ફ્લાઇટમાં પિરસવામાં આવતા ઉપમામાં સોડિયમ (IndiGo Upma Row) નું પ્રમાણ વધુ હોય છે તેવું કહ્યું હતું. ત્યારબાદ આજે ઈન્ડિગોએ આ વિશે સ્પષ્ટતા કરી છે.

એક સોશિયલ મીડિયા યુઝરે દાવો કર્યો છે કે, ઈન્ડિગો એરલાઈનના વિમાનમાં મુસાફરોને પીરસવામાં આવતા ઉપમા, દાળ-ભાત અને પોહામાં સોડિયમની માત્રા મેગી (Maggi) કરતા વધુ છે. જોકે, એરલાઈને આ દાવાને રદિયો આપ્યો છે અને કહ્યું છે કે તેના પેકેજ્ડ ફૂડ પ્રોડક્ટ્સમાં મીઠાની માત્રા નિર્ધારિત ધોરણોની અંદર છે.

ADVERTISEMENT

સોશ્યલ મીડિયા યુઝર રેવંત હિમતસિંગકા (Revant Himatsingka) `ફૂડ ફાર્મર` (Food Pharmer) એ સોશ્યલ મીડિયા પર કહ્યું છે કે, ઈન્ડિગો ફ્લાઈટમાં પીરસવામાં આવતા ફૂડ સાથે સંબંધિત એક ચોંકાવનારો વીડિયો સામે આવ્યો છે. તેણે બુધવારે સોશિયલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ (X) જે પહેલા ટ્વિટર (Twitter) તરીકે જાણીતું હતું તેના પર જણાવ્યું હતું કે, આપણામાંથી મોટાભાગના લોકો જાણે છે કે મેગીમાં ઘણું સોડિયમ હોય છે. પરંતુ આપણે જે નથી જાણતા તે એ છે કે ઈન્ડિગોની `મેજિક ઉપમા`માં મેગી કરતાં ૫૦ ટકા વધુ સોડિયમ અને પોહા કરતાં ૮૩ ટકા વધુ સોડિયમ છે. તેની દાળ અને ભાતમાં પણ મેગી જેટલું જ સોડિયમ હોય છે.

અહીં જુઓ રેવંત હિમતસિંગકાનું ટ્વિટઃ

Shocking video about the food served at Indigo airlines!



Most of us already know that Maggi is a high sodium food! What most of don’t know is that Indigo’s Magic Upma has 50% more sodium than Maggi, Indigo’s Poha has ~83% more sodium than Maggi, and Daal Chawal has as much… pic.twitter.com/mUyH3VkXnw