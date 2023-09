રાજસ્થાનના ડીજીપી ઉમેશ મિશ્રાએ જણાવ્યું કે પરિણીત હોવા છતાં બીજા પુરુષ સાથે રહેવાને કારણે નાખુશ મહિલાના સાસરીવાળાએ કહેવાતી રીતે તેનું અપહરણ કર્યું અને તેને પોતાના ગામ લઈ ગયા જ્યાં તેને પીટવામાં આવી અને નિર્વસ્ત્ર કરી ફેરવવામાં આવી.

અશોક ગેહલોત (ફાઈલ તસવીર)

રાજસ્થાનના પ્રતાપગઢમાં મણિપુર જેવી શરમજનક ઘટના સામે આવી છે. અહીં એક ગામમાં આદિવાસી મહિલાને નિર્વસ્ત્ર કરી ફેરવવામાં આવી. તેની સાથે મારપીટ કરવામાં આવી. આ શરમજનક ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયા બાદ પોલીસ હરકતમાં આવી. મુખ્યમંત્રી અશોક ગેહલોતના નિર્દેશ પર પોલીસ મહાનિદેશક ઉમેશ મિશ્રા પોતે શુક્રવારે રાતે એક્શનમાં આવ્યા. તેમણે પોલીસ મહાનિદેશક (ક્રાઈમ બ્રાન્ચ) દિનેશ એમએનને પ્રતાપગઢ મોકલવામાં આવ્યા. શનિવારે સવારે મળેલી માહિતી પ્રમાણે આ મામલે 3 આરોપીઓની ધરપકડ કરવામાં આવી છે.

રાજસ્થાનના પ્રતાપગઢ જિલ્લામાંથી માનવતાને શરમાવે તેવી ઘટના સામે આવી છે. અહીં ગુરુવારે કહેવાતી રીતે એક આદિવાસી મહિલાને તેના પતિએ માર માર્યો, નિર્વસ્ત્ર કરી અને તેને ગામમાં ફેરવી. હુમલાના એક ચોંકાવનારા વીડિયોમાં એક શખ્સ, કહેવાતી રીતે પતિ, 21 વર્ષીય મહિલાને તેના ઘરની બહાર નિર્વસ્ત્ર કરી રહ્યો છે અને તે મદદ માટે બોલાવી રહી છે. મહિલા ગર્ભવતી કહેવામાં આવી રહી છે. પોલીસ પ્રમાણે, મહિલા કહેવાતીરીતે કોઈ અન્ય પુરુષ સાથે સંબંધમાં હતી, જેને કારણે તેના પર હુમલો થયો.

બીજેપીના રાષ્ટ્રીય અધ્યક્ષ જગત પ્રકાશ નડ્ડાએ રાજસ્થાનની શરમાવનારી ઘટના પર કૉંગ્રેસ પર હુમલો કર્યો છે. તેમણે કહ્યું કે રાજસ્થાનના પ્રતાપગઢનો વીડિયો ચોંકાવનારો છે. આથી પણ ખરાબ વાત એ છે કે રાજસ્થાનમાં શાસન વ્યવસ્થા સંપૂર્ણ રીતે વ્યર્થ છે. મુખ્યમંત્રી અને મંત્રી જૂથના ઝગડા ઉકેલવામાં વ્યસ્ત છે, અને બાકીનો સમય દિલ્હીમાં એક રાજવંશને ખુશ કરવામાં પસાર થઈ રહ્યો છે. આમાં કોઈ આશ્ચર્યની વાત નથી કે રાજ્યમાં મહિલા સુરક્ષાના મુદ્દા તરફ સંપૂર્ણ રીતે દુર્લક્ષ સેવવામાં આવ્યું છે. મોટા ભાગે મહિલાઓ વિરુદ્ધ ઉત્પીડનની કોઇક ને કોઇક ઘટના સામે આવતી રહે છે. રાજસ્થાનની જનતા રાજ્ય સરકારને સબક શીખવશે.

