Swara Bhaskar Whatsapp Hacked: આખી દુનિયામાં વોટ્સઍપ સૌથી વધુ વપરાતો મેસેન્જિંગ ઍપ છે. જેનો ફાયદો આ સાયબર ગઠિયાઓ લે છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર

ટેકનૉલોજિની સાથે સાથે તેનો ગેરઉપયોગ કરી લોકો સાથે છેતરપિંડી કરવામાં આવી રહી હોવાના દરરોજ સેંકડો કેસ સામે આવી રહ્યા છે. સોશિયલ મીડિયાના (Swara Bhaskar Whatsapp Hacked) દરેક ઍપ પર લોકોના એકાઉન્ટ હૅક કરી તેમની સાથે આર્થિક અને માનસિક બન્ને પ્રકારની ઠગાઇ કરવામાં આવી રહી છે, એવો જ એક નવી છેતરપિંડીનો પ્રકાર સામે આવ્યો છે જેમાં વોટ્સઍપ યુઝર્સના એકાઉન્ટ હૅક કરી દરેક કોન્ટેક્ટ્સ પાસેથી પૈસાની માગણી કરવામાં આવે છે અને તમારા નંબરથી તમારી ઓળખીતી વ્યક્તિને મેસેજ જાય તો તમે પણ પૈસા આપી આ ફ્રોડમાં ફસાઈ શકો છો. તો ચાલો જાણીએ શું છે આ નવો સ્કૅમ.

સોશિયલ મીડિયામાં પણ તેની પોતાની ખામીઓ છે, જેમાં સાયબર ક્રાઈમ (Swara Bhaskar Whatsapp Hacked) ગંભીર ચિંતાનો વિષય છે. ઉભરી રહ્યો છે. વોટ્સઍપ યુઝર્સ માટે મોટું જોખમ બનેલા નવા સ્કૅમના કેસ સામે આવી રહ્યા છે. ઉલ્લેખનીય વાત એમ છે કે આ હૅકિંગનો અનેક મોટા સેલેબ્સ પણ શિકાર બન્યા છે. તાજેતરમાં બૉલિવૂડ અભિનેત્રી સ્વરા ભાસ્કરે તેના ફોલોઅર્સને જાણ કરી હતી કે તેનું વોટ્સઍપ એકાઉન્ટ હૅક થઈ ગયું છે. સ્વરાએ તેના કોન્ટેક્ટના લોકોને વિનંતી કરી કે તેના નંબર પરથી મળેલા કોઈપણ મેસેજનો જવાબ નહીં આપવા અને જો પૂછવામાં આવે તો કોઈપણ પ્રકારના પૈસા અથવા OTP ન મોકલે અને તે આ અંગે વધુ તપાસ કરી રહી છે.

ADVERTISEMENT

My what’s app has possibly been hacked. If anyone who is in my contacts / or not receives a message from me asking to share any code or OTP or money or anything please DO NOT REPLY. Block that number. Trying to figure out what this is about.