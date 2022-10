આદિત્ય ઠાકરેએ (Aaditya Thackeray)શિંદે-ફડણવીસ સરકાર પર નિશાન સાધ્યો છે. તેમણે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે, આખરે મહારાષ્ટ્રમાં પ્રૉજેક્ટ આવવાનો હતો, તે પાડોશી રાજ્ય પાસે કેવી રીતે ગયો.

વેદાંત-ફૉક્સકૉન બાદ હવે મહારાષ્ટ્રમાં (Maharashtra) આગામી તાતા-ઍરબસ સી-295 પરિવહન વિમાન પરિયોજના (Tata-Airbus Project)પણ ગુજરાત (Gujarat) ગઈ છે. 22000 કરોડ રૂપિયાનો મોટો પ્રૉજેક્ટ ગુજરાત ગયા પછી મહારાષ્ટ્રમાં (Maharashtra) રાજનૈતિક વિવાદ (Politics) છેડાયો છે. આ માટે ઠાકરે જૂથે શિંદે-ફડણવીસ (Shinde-Fadnavis Government) સરકારને જવાબદાર ઠેરવ્યા છે. તો આદિત્ય ઠાકરેએ (Aaditya Thackeray)શિંદે-ફડણવીસ સરકાર પર નિશાન સાધ્યો છે. તેમણે પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે, આખરે મહારાષ્ટ્રમાં પ્રૉજેક્ટ આવવાનો હતો, તે પાડોશી રાજ્ય પાસે કેવી રીતે ગયો.

આદિત્ય ઠાકરેએ પ્રશ્ન ઉઠાવ્યો છે કે, "શું રાજ્ય સરકાર આનો જવાબ આપશે કે પ્રૉજેક્ટ બહાર કેમ ચાલ્યા ગયા? આ ચોથો પ્રૉજેક્ટ છે જે મહારાષ્ટ્રમાં ગદ્દાર સરકારના સત્તામાં આવ્યા બાદ રાજ્યમાંથી ચાલ્યો ગયો છે. આ દાવો કરે છે કે તેમની પાસે ડબલ એન્જિનવાળી સરકાર છે. કેન્દ્ર સરકારનું એક એન્જિન ભલે કામ કરી રહ્યું હોય, પણ રાજ્ય સરકારનું એન્જિન ફેલ થઈ ગયું છે."

It`s the 4th big project which went out of Maha after this govt came. State govt engine is failed, even if Centre is doing well State govt has failed. Not even once I heard from CM that Tata-Airbus project shall come to Maharashtra: Aaditya Thackeray on Tata-Airbus project(27.10)