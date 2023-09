શું શાહરુખ ખાનની ફિલ્મ જવાનનો આ ડાયલૉગ સમીર વાનખેડે માટે પડકાર છે? જાણો સમીર વાનખેડે વાયરલ થયેલા આ ડાયલૉગના વળતા જવાબ રૂપે શું ટ્વિટ કર્યુ છે?

સમીર વાનખેડે અને શાહરુખ ખાન (ફિલ્મ લૂક)

બૉલિવૂડના બાદશાહ શાહરૂખ ખાનની આગામી ફિલ્મ `જવાન`નું ટ્રેલર (Jawan Trailer)ગુરુવારે રિલીઝ કરવામાં આવ્યું છે. આ ફિલ્મ આવતા અઠવાડિયે 7 સપ્ટેમ્બરે સિનેમાઘરોમાં રિલીઝ થશે. શાહરૂખ ખાને લગભગ સાડા ત્રણ મિનિટના વીડિયોમાં શાનદાર ડાયલોગ્સ આપ્યા છે. તેના ડાયલોગ્સના ખૂબ વખાણ થઈ રહ્યા છે. ફિલ્મ જવાનના ટ્રેલરમાં શાહરૂખ ખાને એક ડાયલોગ બોલ્યો છે જેને લોકો તેના પુત્ર આર્યન ખાન કેસ સાથે જોડી રહ્યા છે. કેટલાક યુઝર્સે તો એમ પણ કહ્યું કે આ ડાયલોગ એનસીબીના પૂર્વ ઝોનલ ડાયરેક્ટર સમીર વાનખેડે (Sameer Wankhede)ને પરોક્ષ રીતે કહેવામાં આવી રહ્યો છે. સોશિયલ મીડિયા પર આ ડાયલોગ પર ઘણા લોકોએ પ્રતિક્રિયા આપી.

હવે તમે વિચારતા હશો કે ટ્રેલરમાં એવો કયો ડાયલોગ છે, જેના પર આટલો બધો હંગામો થઈ રહ્યો છે. ચાલો તમને જણાવીએ કે ફિલ્મના ટ્રેલરમાં સૌથી વધુ વાયરલ ડાયલોગ કયો છે. ટ્રેલરના અંતમાં શાહરૂખ ખાન લોખંડનો સળિયો ખભા પર રાખતા ડાયલોગ બોલે છે - "દીકરાને હાથ લગાડતા પહેલા પિતા સાથે વાત કર." ટ્રેલરની માત્ર 12 સેકન્ડની આ ક્લિપ ખૂબ વાયરલ થઈ રહી છે અને લોકોએ તેના પર ઘણી પ્રતિક્રિયાઓ આપી છે. લોકોએ કહ્યું કે શાહરુખે પોતાના ડાયલોગ્સથી ઘણા લોકો પર નિશાન સાધ્યુ છે. એક યુઝરે લખ્યું, "આ મેસેજ વ્યક્તિગત છે અને સમીર વાનખેડેને વળતો જવાબ છે."

I have licked the fire and danced in the ashes of every bridge I ever burned. I fear no hell

from you.

-Nicole Lyons

A quote that always inspires me !@ABPNews @news24tvchannel @RoflGandhi_