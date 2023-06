રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના વડા શરદ પવાર(Sharad Pawar)એ આજે જણાવ્યું હતું કે પક્ષના બે કાર્યકારી પ્રમુખોની નિમણૂક કરવાનો તેમનો નિર્ણય એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે હતો કે NCPની નેતૃત્વ ટીમ પાસે સમગ્ર દેશમાં પક્ષની બાબતોને જોવા માટે પૂરતા હાથ છે.

શરદ પવાર અને અજીત પવાર

રાષ્ટ્રવાદી કોંગ્રેસ પાર્ટી (NCP)ના વડા શરદ પવાર(Sharad Pawar)એ આજે જણાવ્યું હતું કે પક્ષના બે કાર્યકારી પ્રમુખોની નિમણૂક કરવાનો તેમનો નિર્ણય એ સુનિશ્ચિત કરવા માટે હતો કે NCPની નેતૃત્વ ટીમ પાસે સમગ્ર દેશમાં પક્ષની બાબતોને જોવા માટે પૂરતા હાથ છે. NCPના કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે પ્રફુલ પટેલ (Praful Patel)અને સુપ્રિયા સુલે (Supriya Sule)ની નિમણૂક કર્યા પછી, પવારે આજે પત્રકારોને કહ્યું, "દેશની સ્થિતિ એવી છે કે તમામ રાજ્યોની જવાબદારી માત્ર એક વ્યક્તિને સોંપવી ખોટું હશે." પટેલ અને સુલેની નિમણૂક કરવાનો નિર્ણય તેમના ભત્રીજા અજિત પવાર પર વિપરીત નહીં થાય તે અંગે પૂછવામાં આવતા, NCP વડાએ કહ્યું કે તેમનો ભત્રીજો પહેલેથી જ ઘણી જવાબદારીઓ સંભાળી રહ્યો છે. અજિત પવાર (Ajit Pawar)મહારાષ્ટ્ર વિધાનસભામાં વિરોધ પક્ષના નેતા છે.

પ્રફુલ પટેલે આ વાત કહી...

શરદ પવાર(Sharad Pawar)એ NCPની 24મી સ્થાપના વર્ષગાંઠની ઉજવણી માટે આયોજિત એક કાર્યક્રમમાં આ જાહેરાત કરી હતી. અજિત પવારે 2019 માં ભાજપ સાથે હાથ મિલાવ્યા હતા અને સવારે શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં દેવેન્દ્ર ફડણવીસ સાથે નાયબ મુખ્ય પ્રધાન તરીકે મુખ્ય પ્રધાન તરીકે શપથ લીધા હતા. આજે આ જાહેરાતથી અજિત પવાર ખૂબ નારાજ થઈ ગયા અને પત્રકારો સાથે વાત કર્યા વગર મુંબઈમાં પાર્ટી કાર્યાલય છોડીને ચાલ્યા ગયા. જો કે આ જાહેરાતથી પ્રફુલ્લ પટેલે આશ્ચર્ય વ્યક્ત કર્યું હતું. પટેલે કહ્યું કે તેઓ પાર્ટી માટે સખત મહેનત કરતા રહેશે. પટેલે કહ્યું, "હું 1999 થી પવાર સાહેબ સાથે કામ કરી રહ્યો છું. તેથી, મારા માટે આ કંઈ નવું નથી. અલબત્ત, કાર્યકારી પ્રમુખ તરીકે બઢતી મેળવીને હું ખુશ છું. હું પાર્ટી માટે કામ કરતો રહીશ."

આ પણ વાંચો: શરદ પવારને `ઔરંગઝેબ` કહેવાયા, તેમ છતાં ફડણવીસ મૌન કેમ? - સામના

સુપ્રિયા સુલેએ કહ્યું આવું...

પવારે પ્રફુલ પટેલને રાજ્યસભામાં મધ્યપ્રદેશ, ગુજરાત, રાજસ્થાન, ઝારખંડ, ગોવા અને NCPના પ્રભારી પણ બનાવ્યા. જ્યારે સુપ્રિયા સુલે (Supriya Sule) મહારાષ્ટ્ર, હરિયાણા, પંજાબમાં એનસીપી બાબતોના પ્રભારી હશે અને મહિલાઓ, યુવાનો, વિદ્યાર્થીઓ અને લોકસભા સંબંધિત મુદ્દાઓ સંભાળશે. સુલેએ ટ્વીટ કર્યું, "પ્રફુલ પટેલ ભાઈની સાથે કાર્યકારી અધ્યક્ષની આ મહાન જવાબદારી માટે હું NCP પ્રમુખ પવાર સાહેબ અને તમામ વરિષ્ઠ નેતાઓ, પાર્ટીના સાથીદારો, પાર્ટી કાર્યકરો અને NCPના શુભેચ્છકોની આભારી છું." મહારાષ્ટ્રના પ્રભારી હોવાને કારણે અજિત પવાર હવે સુપ્રિયા સુલેને પાર્ટીની બાબતો અંગે રિપોર્ટ કરશે. આનાથી NCPમાં બેચેની થઈ શકે છે. શરદ પવારે જૂન 1999માં તારિક અનવર અને પીએ સંગમા સાથે મળીને એનસીપીની રચના કરી હતી જ્યારે તત્કાલીન કોંગ્રેસ અધ્યક્ષ સોનિયા ગાંધી સાથે સંબંધિત મુદ્દો ઉઠાવવા બદલ કોંગ્રેસમાંથી હાંકી કાઢવામાં આવ્યા હતા.

I am grateful to NCP President Hon. Pawar Saheb and all the Senior Leaders, party colleagues, party workers and well wishers of @NCPSpeaks for bestowing this huge responsibility of Working President along with Hon. @praful_patel Bhai.



To my fellow members of the party, because…