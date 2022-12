મુંબઈ(Mumbai)માં છેડતીનો ભોગ બનેલી સાઉથ કોરિયન મહિલાને એક સ્થાનિકે બચાવી હતી જે તેનું લાઈવ સ્ટ્રીમ જોઈ રહ્યો હતો.

વીડિયોમાંથી સ્ક્રીનશોટ (તસવીર: ટ્વિટર)

મુંબઈ(Mumbai)માં છેડતીનો ભોગ બનેલી સાઉથ કોરિયન મહિલાને એક સ્થાનિકે બચાવી હતી જે તેનું લાઈવ સ્ટ્રીમ જોઈ રહ્યો હતો. આનો એક નવો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર થઈ રહ્યો છે. ટ્વિટર યુઝર ગિરીશ અલ્વાએ આ વીડિયો પોસ્ટ કર્યો છે. આમાં જોઈ શકાય છે કે તેણે છેડતી વખતે કોરિયન મહિલાની કેવી મદદ કરી હતી. બાદમાં લાઈવ સ્ટ્રીમિંગમાં મહિલાએ આભાર માન્યો અને કહ્યું કે મુંબઈ સુરક્ષિત છે.

વીડિયોમાં એક પુરુષ કોરિયન મહિલાની મદદ કરતો જોઈ શકાય છે. પુરુષ મહિલાને કહે છે કે તે તેનું લાઇવ-સ્ટ્રીમિંગ જોઈ રહ્યો હતો. છોકરાઓને જોઈને તે સ્થળ પર પહોંચી ગયો. તે વ્યક્તિ બંને આરોપીઓ સાથે વાત કરતો જોઈ શકાય છે. તે બંને છોકરાઓને મહિલાને પરેશાન ન કરવા કહે છે. વ્યક્તિની દરમિયાનગીરી બાદ સ્કૂટી પર સવાર બંને છોકરાઓ ત્યાંથી નીકળી ગયા હતા. કોરિયન મહિલા આ મદદ માટે પુરુષનો ખૂબ આભાર માને છે.

ક્લિપના અંતે, મહિલાને મદદગાર સાથે ચાલતી જોઈ શકાય છે અને કહે છે, "મુંબઈ ખરેખર સુરક્ષિત છે, અને મને લાગે છે કે તેમનો કોઈ વધારે ખરાબ ઈરાદો પણ નહોતો."

આ પહેલા મહિલાની છેડતીનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર શેર કરવામાં આવ્યો હતો, જેને જોઈને મુંબઈ પોલીસે પોતે સંજ્ઞાન લીધું હતું અને બંને આરોપીની ધરપકડ કરી હતી.

એનડીટીવી ડૉટ કૉમ અનુસાર કોરિયન મહિલાએ કહ્યું કે તે તેની હોટલ પરત જઈ રહી હતી. આ દરમિયાન રસ્તા પર બે યુવકોએ બૂમો પાડી તેણીને કિસ કરવાનો પ્રયાસ કર્યો હતો. તેમણે કહ્યું કે પોલીસે બે લોકોની ધરપકડ કરી છે. મહિલાએ જણાવ્યું કે તેને કહેવામાં આવ્યું છે કે એક મહિલા કોન્સ્ટેબલને તેનું નિવેદન લેવા માટે મોકલવામાં આવશે.

Korean Youtuber was molested during live streaming, by Shaikh & Ansari in Mumbai. They were later arrested.



Here`s what happened immediately after the incident.



One guy who was watching her live stream, came to rescue her. She thanked him saying "mumbai is pretty much safe" pic.twitter.com/1zmdTOBWbt