પ્રતીકાત્મક તસવીર (તસવીર: આઈસ્ટોક)

દેશની આર્થિક રાજધાની મુંબઈ (Mumbai Crime)માં ચોંકાવનારી ઘટના સામે આવી છે. કહેવામાં આવી રહ્યું છે કે બે મહિનાની એક બાળકીનું અપહરણ કરવામાં આવ્યું હતું. ઘટના સમયે બાળકીની માતા તોની પાસે સુતી હતી. આ મામલે પોલીસે જાણ થતાં જ પોલીસે તપાસ શરૂ કરી છે.

શું છે સમગ્ર મામલો ?

મળતી માહિતી મુજબ, મુંબઈમાં સેન્ટ ઝેવિયર્સ સ્કૂલ પાસે એક મહિલા તેની બે મહિનાની બાળકી સાથે રસ્તાના કિનારે સૂઈ રહી હતી. રાત્રે કોઈએ તેની બાળકીનું અપહરણ કર્યું. તે દરમિયાન મહિલાને કંઈ ખબર પડી ન હતી. જ્યારે તેણીની ઊંઘ તૂટી ગઈ, ત્યારે તેણી તેની પુત્રીને ન ભાળતાં હાંફળી ફાંફળી થઈ હતી.

આ પછી આઝાદ મેદાન પોલીસ સ્ટેશનમાં ફરિયાદ દાખલ કરવામાં આવી હતી. પોલીસે આઈપીસીની કલમ 363 હેઠળ અજાણ્યા વ્યક્તિ વિરુદ્ધ કેસ નોંધ્યો છે. તેમજ મામલાની તપાસ શરૂ કરી દેવામાં આવી છે. પોલીસનું કહેવું છે કે બને તેટલી વહેલી તકે આરોપીને પકડી પાડવામાં આવશે.

Maharashtra | A 2-month-old infant kidnapped from the road near St Xavier`s School in Mumbai where she was sleeping with her mother. FIR registered at Azad Maidan Police Station against an unidentified man under Sec 363 (kidnapping) IPC. Police search underway to nab the accused.