Maharashtra Vidhan Sabha Elections 2024: અમે આવતીકાલે પ્રથમ યાદી જાહેર કરીશું. મહા વિકાસ આઘાડી કરતાં વધુ, મહાયુતિમાં મતભેદો છે. 30-40 બેઠકો પરના મુદ્દાઓ જલદી જ ઉકેલાઈ જશે. અમે ત્રણેય કાલે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ."

નાના પટોલે, શરદ પવાર અને ઉદ્ધવ ઠાકરે (ફાઇલ તસવીર)

મહારાષ્ટ્રમાં વિધાનસભા ચૂંટણીને માત્ર એક મહિનાનો સમય બાકી રહી ગયો છે. રાજ્યમાં ચૂંટણીને લઈને પક્ષો દ્વારા બેઠકો પર તેમના ઉમેદવારોની જાહેરાત કરી યાદી બહાર પાડવામાં આવી રહી છે. ગઈકાલે ભારતીય જનતા પાર્ટી (Maharashtra Vidhan Sabha Elections 2024) દ્વારા ઉમેદવારોની પહેલી યાદી જાહેર કરવામાં આવી હતી અને હવે 22 ઑક્ટોબરે કૉંગ્રેસ તેમની પહેલી યાદી જાહેર કરે તેવી મોટી શક્યતા છે. આ બાબતે મહારાષ્ટ્ર કૉંગ્રેસના પ્રમુક નાના પટોલેએ વાત કરી હતી.

યાદી બાબતે નાના પટોલેએ શું કહ્યું?

ADVERTISEMENT

#WATCH | Delhi: Ahead of the CEC meeting for #MaharashtraAssemblyElections2024 , Maharashtra Congress chief Nana Patole says, "We will declare the first list tomorrow...More than Maha Vikas Aghadi, there are differences in Mahayuti...The issues on 30-40 seats will be… pic.twitter.com/5vAHRDPWwk

મહારાષ્ટ્ર કૉંગ્રેસના અધ્યક્ષ નાના પટોલે (Maharashtra Vidhan Sabha Elections 2024) જેઓ દિલ્હીમાં છે તેમણે સોમવારે જણાવ્યું હતું કે 22 ઓક્ટોબરે કૉંગ્રેસ મહારાષ્ટ્ર ચૂંટણી 2024 માટે તેમના ઉમેદવારોની પ્રથમ યાદી જાહેર કરશે. અહેવાલો અનુસાર, પટોલે, મહારાષ્ટ્ર ચૂંટણી માટે પાર્ટીની સીઈસીની બેઠક પહેલા 2024, જણાવ્યું હતું કે મહા વિકાસ અઘાડી (કૉંગ્રેસ, શિવસેના ઉદ્ધવ ઠાકરે જૂથ, એનસીપી શરદ પવાર જૂથ) ના અન્ય ઘટકોના નેતાઓ સાથેની બેઠક પછી, કૉંગ્રેસ સૂચિ જાહેર કરશે અને સંભવતઃ પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરશે.

નાના પટોલેએ મીડિયા સાથે વાત કરતાં ઉમેર્યું હતું કે મહા વિકાસ આઘાડી (Maharashtra Vidhan Sabha Elections 2024) ગઠબંધન કરતાં મહાયુતિ (ભાજપ, શિવસેના એકનાથ શિંદે જૂથ, એનસીપી અજિત પવાર જૂથ) ગઠબંધનમાં વધુ તિરાડ છે. તેમણે કહ્યું, "અમે આવતીકાલે પ્રથમ યાદી જાહેર કરીશું. મહા વિકાસ આઘાડી કરતાં વધુ, મહાયુતિમાં મતભેદો છે. 30-40 બેઠકો પરના મુદ્દાઓ જલદી જ ઉકેલાઈ જશે." તેમણે ઉમેર્યું, "અમે ત્રણેય કાલે એક પ્રેસ કોન્ફરન્સ કરવાનું આયોજન કરી રહ્યા છીએ. તેથી, અમે આજે રાત્રે મુંબઈ જઈશું. ત્યાં, અમે અમારા સહયોગી પક્ષોના નેતાઓ સાથે વાત કરીશું અને કાલે યાદી જાહેર કરીશું - તે અમારી યોજના છે."

મહારાષ્ટ્ર કૉંગ્રેસના નેતા બાળાસાહેબ થોરાટે (Maharashtra Vidhan Sabha Elections 2024) તેને ઉમેરતા સમાચાર એજન્સીને કહ્યું હતું કે, "આજે પક્ષના ઉમેદવારોની સ્ક્રિનિંગ કરવામાં આવી રહી છે. CECની બેઠક યોજાવાની છે. તે ટૂંક સમયમાં કરવામાં આવશે."

#WATCH | Delhi: On #MaharashtraAssemblyElections2024, Maharashtra Congress leader Balasaheb Thorat says, "Screening (of candidates) is being done today. CEC meeting is going to be held. It will be done soon." pic.twitter.com/XmEvi4xAJU