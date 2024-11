Maharashtra Elections 2024: રવિન્દ્રનાથ પાટીલે કહ્યું કે તેમની પાસે કથિત 11-12 વોઈસ નોટ્સ છે જેમાં થી 3 કથિત રૂપે સુપ્રિયા સૂળેની છે જેમાં તે સ્પષ્ટપણે બિટકૉઇનની રોકડ રકમને ફંડમાં કન્વર્ટ કરવાની સૂચના આપી રહ્યા છે અને કહે છે કે ચૂંટણી નજીક આવી રહી છે

સુપ્રિયા સૂળે અને નાના પટોલે (ફાઇલ તસવીર)

હવે ગણતરીના કલાકોમાં મહારાષ્ટ્રમાં વિધાનસભાની (Maharashtra Elections 2024) ચુંટણી માટે 288 બેઠકો પર મતદાન થવાનું છે. રાજ્યમાં મતદાન માટે માત્ર અમુક કલાકો બાકી રહેતા રાજકારણ ગરમાઈ રહ્યું છે. રાજકીય પક્ષોના અનેક નેતાઓ દ્વારા કેટલાક ગેરપ્રકાર થયા હોવાનું સામે આવ્યું છે. આ બધા વચ્ચે શરદ પવારના આગેવાની હેઠળની એનસીપીના નેતા સુપ્રિયા સૂળે અને કૉંગ્રેસના પ્રદેશ અધ્યક્ષ નાના પટોલેના નામે પણ નવો ‘બિટકૉઇન બૉમ્બ’ ફૂટયો છે. એવો આરોપ કરવામાં આવી રહ્યો છે કે બન્નેએ ક્રિપ્ટોના પૈસાનો ચુંટણી માટે ઉપયોગ કર્યો હતો.

ભૂતપૂર્વ IPS અધિકારી રવિન્દ્રનાથ પાટીલ, જેમણે શરદ પવારની (Maharashtra Elections 2024) આગેવાની હેઠળની એનસીપીના નેતા સુપ્રિયા સૂળે અને કૉંગ્રેસના પ્રદેશ પ્રમુખ નાના પટોલે સામે ક્રિપ્ટો કરન્સીનો ઉપયોગ 2024ની વિધાનસભા ચૂંટણીમાં કરવાનો આરોપ કર્યો છે તેમણે કહ્યું હતું કે સૂળે અને પટોલે બંનેએ ચૂંટણીમાં ભંડોળ માટે બિટકૉઇન રોકડનો ઉપયોગ કર્યો હતો.

