પ્રતીકાત્મક તસવીર સૌજન્ય મિડ-ડે

મુંબઈના મલાડ વિસ્તારમાં મધ કોલીવાડાના દરિયાકાંઠે (Fishing boat sinks off at coast of Malad) રવિવારે વહેલી સવારે એક માછીમારી બોટ ડૂબી ગઈ હતી જ્યારે તેને દરિયામાંથી બહાર કાઢવામાં આવે તે પહેલાં કાર્ગો જહાજ સાથે અથડાઈ હતી, જોકે કોઈને ઈજા થઈ હોવાના અહેવાલ નથી, એક પોલીસ અધિકારીએ પીટીઆઈને જણાવ્યું હતું. પોલીસ અધિકારીએ જણાવ્યું કે આ વિસ્તારના અન્ય આઠ જહાજોના જૂથ દ્વારા બોટને પુનઃપ્રાપ્ત કરવામાં આવી હતી અને કિનારે લાવવામાં આવી હતી.

"આ બોટ મધ્ય કોલીવાડાના રહેવાસી હેમદીપ હરિશ્ચંદ્ર ટીપ્રીની (Fishing boat sinks off at coast of Malad) હતી. જે એક માલવાહક જહાજ સાથે અથડાઈ હતી અને ડૂબી ગઈ હતી. જોકે, તેને સાવતી નામના સ્થાનિક રેસ્ક્યુ ગ્રુપ દ્વારા બહાર કાઢવામાં આવી હતી. કોઈને ઈજા થઈ ન હતી. બોટ પરના એક ખલાસીને તે લોકો દ્વારા બચાવી લેવામાં આવ્યો હતો. સાવતી બોટ," અધિકારીએ કહ્યું. નૌકાદળ અને કોસ્ટ ગાર્ડના કર્મચારીઓએ પણ બોટને બહાર કાઢવા અને બચાવ કામગીરીમાં મદદ કરી, પોલીસ અધિકારીએ માહિતી આપી, પીટીઆઈએ જણાવ્યું.

મુંબઈ ફેરી-નેવી ક્રાફ્ટ અથડામણ બાદ ગુમ થયેલા મુસાફરનો મૃતદેહ મળ્યો, મૃત્યુઆંક વધીને 14 થયો

તાજેતરમાં, નૌકાદળના કર્મચારીઓ અને બે કરાર આધારિત નૌકાદળના કર્મચારીઓ સહિત ઓછામાં ઓછા 14 વ્યક્તિઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા જ્યારે નેવી ક્રાફ્ટ પેસેન્જર ફેરી `નીલ કમલ` (Fishing boat sinks off at coast of Malad) સામે ટકરાઈ હતી, જે 100 થી વધુ મુસાફરોને ગેટવે ઑફ ઈન્ડિયાથી મુંબઈના દરિયાકાંઠે એલિફન્ટા ટાપુ પર લઈ જતી હતી. ભારતીય નૌકાદળનું એક યાન મુંબઈના દરિયાકાંઠે તેમની ફેરીમાં ઘૂસી જતાં ગુમ થયેલા બે મુસાફરોમાં એક વ્યક્તિનો મૃતદેહ મળી આવ્યો હતો, એમ પોલીસે જણાવ્યું હતું. નૌકાદળ અને કોસ્ટ ગાર્ડ સહિત આઠ બોટ સર્ચ એન્ડ રેસ્ક્યુ (SAR) ઓપરેશનમાં સામેલ છે, એમ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું.

બન્ને બોટમાં સવાર 113 લોકોમાંથી ઓછામાં ઓછા 14 લોકોના મોત થયા હતા અને બે ઘાયલો સહિત 98 લોકોને બચાવી લેવાયા હતા. નૌકાદળના (Fishing boat sinks off at coast of Malad) યાનમાં સવાર છ વ્યક્તિઓ હતા, જેમાંથી બે બચી ગયા હતા, એમ અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. નૌકાદળના વડા એડમિરલ દિનેશ કે ત્રિપાઠીએ દુર્ઘટનામાં જીવ ગુમાવનારાઓના શોકગ્રસ્ત પરિવારો પ્રત્યે સંવેદના વ્યક્ત કરી હતી અને ઘાયલ થયેલા લોકોના ઝડપથી અને સંપૂર્ણ સ્વસ્થ થવાની કામના કરી હતી. નેવીએ ગુરુવારે પેસેન્જર ફેરી સાથે નૌકાદળની બોટની અથડામણની તપાસ માટે તપાસ બોર્ડની રચના કરી હતી.

નેવીએ (Fishing boat sinks off at coast of Malad) જણાવ્યું હતું કે, "મામલાનાં તથ્યો સ્થાપિત કરવા માટે અકસ્માતની તપાસ બોર્ડને આદેશ આપવામાં આવ્યો છે." એન્જિન ટ્રાયલ હેઠળ નૌકાદળનું એક યાન નિયંત્રણ ગુમાવ્યું અને મુંબઈ નજીક કારંજાની પેસેન્જર ફેરી `નીલ કમલ` સાથે અથડાયું. કોલાબા પોલીસ સ્ટેશનમાં નેવી ક્રાફ્ટ ડ્રાઈવર વિરુદ્ધ કેસ નોંધાયા બાદ મુંબઈ પોલીસ દ્વારા પણ આ ઘટનાની તપાસ હાથ ધરવામાં આવી રહી છે.