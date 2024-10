Congress Launches ‘Laapataa Ladies’ campaign: આ અભિયાનમાં વિરોધી પક્ષ કૉંગ્રેસ દ્વારા ફિલ્મ લાપતા લેડિઝનું પોસ્ટર બતાવી રાજ્યમાં મહિલા સુરક્ષા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી સરકારની ટીકા કરવામાં આવી છે.

કૉંગ્રેસનું લાપતા લેડીઝ અભિયાન (તસવીર: સોશિયલ મીડિયા)

જેમ જેમ મહારાષ્ટ્રમાં યોજાનારી વિધાનસભાની ચૂંટણીની તારીખ જાહેર કરવાનો સમય નજીક આવી રહ્યો છે તેમ તેમ રાજ્યમાં રાજકીય પાર્ટીઓના પ્રચારની સાથે વિરોધી પક્ષના કામની ટીકા પણ શરૂ થઈ છે. આ વચ્ચે કૉંગ્રેસ દ્વારા રાજ્યની મહાયુતિ સરકાર (ભાજપ, શિવસેના શિંદે જૂથ, એનસીપી અજિત પવાર જૂથ) સરકારનો વિરોધ કરવા ફિલ્મી સ્ટાઈલમાં (Congress Launches ‘Laapataa Ladies’ campaign) એક નવું અભિયાન શરૂ કર્યું છે. આ અભિયાનમાં વિરોધી પક્ષ કૉંગ્રેસ દ્વારા ફિલ્મ લાપતા લેડિઝનું પોસ્ટર બતાવી રાજ્યમાં મહિલા સુરક્ષા અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી સરકારની ટીકા કરવામાં આવી છે.

Maharashtra is a state that honors women, but it has succumbed to a corrupt alliance. In the same state where Shivaji Maharaj established justice, women are now going missing, and young schoolgirls are facing horrific atrocities.



To bring this alarming situation to the… pic.twitter.com/XSgMkCM2My