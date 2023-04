મુંબઈના લોકોને બાઈક પર સ્ટન્ટ કરવા પડ્યા ભારે. તેમનો વીડિયો વાયરલ થયા બાદ પોલીસે તેમની ધરપકડ કરી લીધાી છે. આ વીડિયો ડિસેમ્બર 2022નો છે.

પ્રતીકાત્મક તસવીર

મુંબઈ પોલીસે કહ્યું, મુંબઈ પોલીસે ફૈયાઝ કાદરી નામની વ્યક્તિની ધરપકડ કરી છે, જેનો બાઈક સ્ટન્ટ તેમની ટુ-વ્હીલર પર બેઠેલી બે મહિલાઓ સાથે વાયરલ થયો હતો. આરોપીની બીકેસી પોલીસે ધરપકડ કરી હતી જેના અધિકાર ક્ષેત્રમાં આ ઘટના ઘટી. બાઈકના રજિસ્ટ્રેશન નંબરના આધારે પોલીસે તેમના એન્ટૉપ હિલ સ્થિત નિવાસસ્થાનથી ધરપકડ કરી. તપાસ કરતા ખબર પડી કે વીડિયો ડિસેમ્બર 2022નો છે. આરોપીની ક્રાઈમ હિસ્ટ્રી રહી ચૂકી છે, તેને વડાલા ટીટી પીએસના એક વર્ષ માટે બહાર કરી દેવામાં આવ્યા હતા.

શું છે મામલો?

મુંબઈમાં કહેવાતી રીતે ખતરનાક મોટરસાઇકલ સ્ટન્ટ કરવા માટે કુખ્યાત ફૈયાઝ કાદરીની બાન્દ્રા કુર્લા કૉમ્પ્લેક્સ (BKC)ના પોલીસ અધિકારીઓએ રવિવારે, 2 એપ્રિલના ધરપકડ કરી. તેમનો બે છોકરીઓને સાથે બેસાડીને સ્ટન્ટ કરવાનો વીડિયો વાયરલ થયો હતો. મુંબઈના રસ્તા પર સટન્ટનો આ વીડિયો 30 માર્ચે સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થયો.

#WATCH | Mumbai Police arrested a man namely Faiyaz Qadri, whose bike stunts with two women seated on his two-wheeler had gone viral. The accused was arrested by BKC police under whose jurisdiction the incident took place: Mumbai Police



(Viral video, confirmed by Police) pic.twitter.com/CCRUPNOq4A