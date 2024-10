Baba Siddique Shot Dead: બાબા સિદ્દીકીને ગોળી વાગ્યા બાદ તેમને લીલાવતી હૉસ્પિટલમાં ગંભીર હાલતમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા જ્યાં તેમનું મૃત્યુ થયું.

બાબા સિદ્દીકીની ગોળીમારીને હત્યા

મુંબઈના બાન્દ્રાથી એક બ્રેકિંગ સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે જેમાં અજિત પવાર (Baba Siddique Shot Dead) જૂથના એક મોટા અને મહત્ત્વના નેતા બાબા સિદ્દીકી પર ગોળીબાર થયો હોવાની ઘટના બની છે. એનસીપીના નેતા પર બાન્દ્રા ઈસ્ટ વિસ્તારમાં ગોળીબાર થયો હોવાની માહિતી સામે આવી છે. બાબા સિદ્દીકીને ગોળી વાગ્યા બાદ તેમને લીલાવતી હૉસ્પિટલમાં ગંભીર હાલતમાં દાખલ કરવામાં આવ્યા હતા જ્યાં તેમનું મૃત્યુ થયું.

પ્રાથમિક માહિતી મુજબ બાન્દ્રા ઈસ્ટમાં આવેલા ખેરવાડી વિસ્તારમાં બાબા સિદ્દીકીની (Baba Siddique Shot Dead) ઑફિસ નજીકના રામ મંદિર પાસે તેમના પર ગોળીબાર કરવામાં આવ્યો હતો. આ ઘટના દશેરાની રાત્રે 12 ઑક્ટોબરે લગભગ 9.15 વાગ્યાની આસપાસ બની હતી. નિર્મલ નગર વિસ્તારમાં લોકો ફટાકડા ફોડી રહ્યા હતા તે દરમિયાન બાબા સિદ્દીકી પર ત્રણ અજાણ્યા લોકોએ ત્રણ રાઉન્ડ ફાયરિંગ કર્યું હોવાની માહિતી સામે આવી છે.

The Mumbai Congress is deeply saddened by the passing of Baba Siddique Ji. His tireless service to the people and his dedication to the community will forever be remembered.



Our thoughts and prayers are with his family and loved ones during this difficult time.



May his soul… pic.twitter.com/gjkZIFeLFn