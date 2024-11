Khalistani attack on Hindu devotees in Canada: ખાલિસ્તાન સમર્થકોએ ફરી એકવાર કેનેડામાં હિન્દુઓને નિશાન બનાવ્યા છે, ઉગ્રવાદીઓએ હિંદુ શ્રદ્ધાળુઓ પર પણ હુમલો કર્યો હતો, હવે આ મામલે કેનેડાના વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોનું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે

વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોની ફાઇલ તસવીર

કેનેડા (Canada)ના બ્રામ્પટન (Brampton)માં હિન્દુ સભા મંદિર (Hindu Sabha temple)ને ફરી એકવાર ખાલિસ્તાન સમર્થકો દ્વારા નિશાન (Khalistani attack on Hindu devotees in Canada) બનાવવામાં આવ્યું છે. ઉગ્રવાદીઓએ હિંદુ શ્રદ્ધાળુઓ પર પણ હુમલો કર્યો હતો. હવે આ મામલે કેનેડાના વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડો (Justin Trudeau)નું નિવેદન પણ સામે આવ્યું છે.

કેનેડાના બ્રામ્પટનમાં રવિવારે હિન્દુ સભા મંદિરમાં આવેલા લોકો પર ખાલિસ્તાની સમર્થકોએ હુમલો કર્યો હતો. હુમલાખોરોના હાથમાં ખાલિસ્તાની ઝંડા હતા. તેઓએ મંદિરમાં હાજર લોકો પર લાકડીઓ વડે હુમલો કર્યો. આ ઘટનાનો વીડિયો સોશિયલ મીડિયા (Social Media) પર વાયરલ થયો છે. મંદિરના ભક્તો પર ખાલિસ્તાની સમર્થકો દ્વારા હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. ઘટના સમયે પરિસરમાં મહિલાઓ અને બાળકો પણ હાજર હતા. અહેવાલો અનુસાર મંદિરમાં હાજર મહિલાઓ અને બાળકો પર પણ હુમલો કરવામાં આવ્યો હતો. પરિસ્થિતિ તંગ બની ગયા બાદ સ્થાનિક પોલીસે પરિસ્થિતિને કાબુમાં લેવા માટે સુરક્ષા દળોને તૈનાત કર્યા હતા. પોલીસે ખાતરી આપી છે કે કોઈપણ પ્રકારની હિંસાને રોકવા માટે પૂરતી સુરક્ષા વ્યવસ્થા કરવામાં આવી છે. કેનેડાના વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોએ આ ઘટનાની નિંદા કરી છે.

ADVERTISEMENT

વડાપ્રધાન જસ્ટિન ટ્રુડોએ ઉગ્રવાદીઓ દ્વારા મંદિર પર થયેલા હુમલાની સખત નિંદા કરી છે. ધાર્મિક સ્વતંત્રતાના મહત્વ પર ભાર મૂકતા ટ્રુડોએ કહ્યું કે દરેક કેનેડિયનને મુક્તપણે અને સુરક્ષિત રીતે તેમના ધર્મનું પાલન કરવાનો અધિકાર છે. તેમણે એક્સ પર લખ્યું હતું કે, ‘બ્રેમ્પટનમાં હિન્દુ સભા મંદિરમાં આજે થયેલી હિંસા અસ્વીકાર્ય છે. દરેક કેનેડિયનને સ્વતંત્ર રીતે અને સુરક્ષિત રીતે તેના ધર્મનું પાલન કરવાનો અધિકાર છે. સમુદાયનું રક્ષણ કરવા અને આ ઘટનાની તપાસ કરવા માટે ઝડપથી પ્રતિસાદ આપવા બદલ પીલ પ્રાદેશિક પોલીસનો આભાર.’

The acts of violence at the Hindu Sabha Mandir in Brampton today are unacceptable. Every Canadian has the right to practice their faith freely and safely.



Thank you to the Peel Regional Police for swiftly responding to protect the community and investigate this incident. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) November 3, 2024

આ પહેલા કેનેડાના વિપક્ષી નેતા પિયર પોઈલીવર (Pierre Poilievre)એ હિંદુ સભા મંદિર પર ખાલિસ્તાન સમર્થકો દ્વારા થયેલા હુમલાની નિંદા કરી હતી અને કહ્યું હતું કે, ‘આપણો દેશ હિંદુઓની રક્ષા કરવામાં સક્ષમ નથી.’ પોઈલીવરે વધુમાં જણાવ્યું હતું કે, ‘રૂઢિચુસ્તોએ હુમલાની નિંદા કરી અને લોકોને એક થવાનું અને અંધેરનો અંત લાવવાનું વચન આપ્યું.’

Completely unacceptable to see violence targeting worshippers at the Hindu Sabha Mandir in Brampton today.



All Canadians should be free to practice their faith in peace. Conservatives condemn this violence unequivocally. I will unite our people and end the chaos. — Pierre Poilievre (@PierrePoilievre) November 3, 2024

દરમિયાન ટોરોન્ટોના સાંસદ કેવિન વુંગ (Kevin Vuong)એ પણ આ હુમલાની નિંદા કરી હતી અને કહ્યું હતું કે, કેનેડા કટ્ટરપંથીઓ માટે સલામત સ્થળ બની ગયું છે અને કહ્યું હતું કે દેશના નેતાઓ હિન્દુઓની સુરક્ષા કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે, જેમ તેઓ ખ્રિસ્તીઓનું રક્ષણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે અને યહૂદી કેનેડિયનોનું રક્ષણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે.

સોશ્યલ મીડિયા પ્લેટફોર્મ એક્સ પર પોસ્ટ શૅર કરતી વખતે, વુઓંગે લખ્યું કે, ‘હિંદુ કેનેડિયનો પર હુમલો થતો જોવો એ ચિંતાજનક છે. ખાલિસ્તાની ઉગ્રવાદીઓથી લઈને આતંકવાદી કોસ્પ્લેયર્સ સુધી, કેનેડા કટ્ટરપંથીઓ માટે સુરક્ષિત બંદર બની ગયું છે. આપણા નેતાઓ હિંદુઓનું રક્ષણ કરવામાં નિષ્ફળ ગયા છે જેમ કે તેઓ ખ્રિસ્તી અને યહૂદી કેનેડિયનોને હિંસાથી બચાવવામાં નિષ્ફળ ગયા છે. આપણે બધા શાંતિથી પૂજા કરવાના હકદાર છીએ.’

Alarming to see an attack on Hindu Canadians. From Khalistani extremists to terrorist cosplayers, ?? has become a safe harbour for radicals.



Our leaders are failing to safeguard Hindus as they have Christians & Jewish Canadians from violence.



We all deserve to worship in peace. https://t.co/t3ckoXyD7z — Kevin Vuong (@KevinVuongMP) November 3, 2024

હુમલા બાદ, કેનેડામાં હિન્દુ સમુદાય માટે કામ કરતી બિન-લાભકારી સંસ્થા હિન્દુ કેનેડિયન ફાઉન્ડેશન (Hindu Canadian Foundation)એ મંદિર પરના હુમલાનો વીડિયો શેર કર્યો હતો અને કહ્યું હતું કે ખાલિસ્તાની આતંકવાદીઓએ બાળકો અને મહિલાઓ પર હુમલો કર્યો હતો.