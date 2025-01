America Plane Crash: વ્હાઇટ હાઉસ પાસે પોટોમેક નદીમાં પ્લેન ખાબકી ગયું હતું. આ ઘટના બન્યા બાદ અત્યારે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે.

અમેરિકામાંથી ભયાવહ પ્લેન અકસ્માતના સમાચાર (America Plane Crash) મળી રહ્યા છે. ૬૦ યાત્રીઓને લઈ જતાં એક પ્લેનને અકસ્માત નડ્યો છે. પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર વોશિંગ્ટન ડીસીની બહાર રીગન ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટ પર રનવે નજીક પેસેન્જર પ્લેન યુએસ સૈન્ય બ્લેક હોક હેલિકોપ્ટર સાથે અથડાયું હતું.

પ્રાપ્ત માહિતી અનુસાર પોટોમેક નદીમાંથી 18 મૃતદેહો મળી આવ્યા છે, અત્યારે અનેક એજન્સીઓ શોધ અને બચાવ કામગીરી કરી રહી છે. આ આંકડા વધવાની શક્યતા છે.

અમેરિકન એરલાઇન્સની ફ્લાઇટ 5342 60 મુસાફરો અને ચાર ક્રૂ સભ્યોને લઇને જઈ રહી હતી. વિચિટા, કેન્સાસથી ઉડાન ભરીને આ ફ્લાઇટ વોશિંગ્ટન તરફ આગળ જઈ રહી હતી ત્યારે લશ્કરી હેલિકોપ્ટર સાથે તેની ટક્કર થવાને કારણે વ્હાઇટ હાઉસ પાસે પોટોમેક નદીમાં ખાબકી ગયું હતું. આ ઘટના બન્યા બાદ અત્યારે રેસ્ક્યૂ ઓપરેશન ચાલી રહ્યું છે.

કેનેડિયન એરના આ પ્લેન સાથે યુએસ આર્મીનું હેલિકોપ્ટર બ્લેકહોક (H-60) અથડાયું (America Plane Crash) હતું. અત્યારે આ પ્લેન ક્રેશ થયા બાદ પોટોમેક નદીમાં પડી ગયું હોઈ ત્યાં તપાસ અને બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. વ્હાઇટ હાઉસની પ્રેસ સેક્રેટરી કેરોલિન લેવિટે જણાવ્યું હતું કે અમેરિકી રાષ્ટ્રપતિ ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પને સ્થિતિની જાણકારી આપી દેવામાં આવી છે. . પોલીસ અને ફાયર બ્રિગેડની ટીમે ઘટનાસ્થળે પહોંચીને અત્યારે બચાવ કામગીરી માટેના પૂરતા પ્રયત્નો શરૂ કરી દીધા છે.

સોશિયલ મીડિયા આ ઘટના (America Plane Crash)નો જે વિડીયો વાયરલ થયો છે તેમાં આ ઘટનાની ભયાવહતા જોઈ શકાય છે. રીગન એરપોર્ટ પર લેન્ડિંગ દરમિયાન પ્લેન હેલિકોપ્ટર સાથે અથડાય છે તે જોઈ શકાય છે.

વિડીયોમાં આ અકસ્માત જોઈને કંપી જવાય

આ ઘટના બાદ તમામ ફ્લાઈટ બંધ કરી દેવામાં આવી છે. બંને પ્લેનની ટક્કર બાદ મોટો બ્લાસ્ટ હવામાં થતો જોવા મળ્યો હતો. આગની જ્વાળા પણ જોઈ શકાતી હતી.

અમેરિકી ઉપરાષ્ટ્રપતિ જેડી વેન્સે આ ઘટનાને લઈને પોસ્ટ મૂકી હતી. તેમાં તેઓએ લખ્યું હતું કે, `અમે સ્થિતિ પર નજર રાખી રહ્યા છીએ, અત્યારે બધુ બરાબર હશે એવી આશા છે`

Please say a prayer for everyone involved in the mid-air collision near Reagan airport this evening. We`re monitoring the situation, but for now let`s hope for the best.