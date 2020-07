શાકભાજી વેચતી મહિલા બોલે છે કડકડાટ અંગ્રેજી, જુઓ વીડિયો

લોકોના મનમાં એવી ધારણા છે કે, શાકભાજી વેચતા ફેરિયાઓ અંગ્રેજી નથી જાણતા હોતા. પણ આ વાત તદ્દન ખોટી પાડી છે ઈન્દોરમાં શાકભાજી વેચતી એક મહિલાએ. તાજેતરમાં સોશ્યલ મીડિયા પર શાકભાજી વેચતી એક મહિલાનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. જે કડકડાટ અંગ્રેજી બોલે છે. શાકભાજીની લારી હટાવવા આવેલા અધિકારીઓને અંગ્રેજીમાં ખખડાવતી આ મહિલાએ પોતે દાવો કર્યો છે કે તેને પીએચડી કરી છે. આ વીડિયો સોશ્યલ મીડિયા પર બહુ વાયરલ થયો છે.

ઈન્દોરના માલવા મિલ ચાર રસ્તા વિસ્તારમાં શાકભાજી વેચતી મહિલા ડૉક્ટર રાયસા અંસારીએ શાકભાજીની લારીઓ હટાવવા બાબતે નિગમના અધિકારીઓનો વિરોધ કર્યો છે. જેનો વીડિયો વાયરલ થયો છે. અંગ્રેજીમાં તેણે અધિકારીઓ પર આરોપ લગાવ્યો છે કે, નિગમના અધિકારીઓ શાકભાજી વેચતા લોકોને કઈ રીતે પરેશાન કરે છે. શાકભાજી વેચતી મહિલા આટલું કડકડાટ અંગ્રેજી બોલે છે તે જોઈને સહુ કોઈ સ્તબ્ધ થઈ ગયા છે.

In Indore a vegetable vendor Raisa Ansari protested against the municipal authorities when they came to remove the handcarts of vegetables.The woman later claimed that she has done Phd in Materials Science from DAVV Indore. @ndtvindia @ndtv @GargiRawat #lockdown #COVID19 pic.twitter.com/RieGffTMyP