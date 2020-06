શરમજનક ક્રુરતાઃ ગર્ભવતી હાથણીને ખવડાવ્યું ફટાકડાવાળું અનાનસ

કોઈ પણ શરમજનક કૃત્ય કરવા માટે અમે ઘણી વાર તેની પ્રાણી સાથે તુલના કરીએ છીએ. પરંતુ કેરળમાં માણસોએ પ્રાણી સાથે જે કર્યું, તે સાંભળીને હવે લોકોમાં માણસાઈ જેવી વસ્તુ રહી જ નથી. આવી માનવની કપટની વાર્તા સાંભળીને તમારું લોહી ઉકળી જશે. કેરળના મલપ્પુરમ જિલ્લાથી બહુ જ દર્દનાક અને આશ્ચર્યચકિત ઘટના સામે આવી છે. અહીંયા કેટલાક લોકોએ મળીને એક ગર્ભવતી હાથિનીને વિસ્ફોટક ભરેલું અનાનસ ખવડાવી દીધું, જેનાથી એની એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ કે તે મરવા માટે નદીમાં જતી રહી. આ મામલો ગુરૂવારનો છે. જેનાથી ખરાબ રીતે ઘાયલ હાથણીની ગયા શનિવારે મોત થઈ ગઈ.

Speechless. How cruel to feed a pregnant elephant a pineapple with firecrackers. Can anything justify such cruelty. Elephants are such wise and social animals, they are symbol of hope and wisdom all over world. https://t.co/c1hePb1flX