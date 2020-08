મુંબઈના ભારે વરસાદમાં આ ઝાડે મચાવી દીધુ તાંડવ, જુઓ ખતરનાક વીડિયો

મુંબઈમાં સોમવાર સાંજથી મુશળધાર વરસાદ વરસી રહ્યો હતો. ભારે વરસાદની સાથે જ ભારે પવન પણ ફૂંકાઈ રહ્યો હતો. ઠંડા પવનના કારણે બુધવારે મુંબઈમાં રહેતા લોકોનું જીવન અસ્ત-વ્યસ્ત થઈ ગયું અને લોકોને ઘણી ગંભીર પરિસ્થિતીનો સામનો કરવો પડ્યો હતો. ભારે વરસાદના લીધે લોકલ ટ્રેન, બસ સર્વિસ અને ઑફિસ પણ બંધ રહી હતી અને લોકોના ઘરમાં પાણી ભરાઈ ગયા હતા. મહારાષ્ટ્રના મુખ્યમંત્રી ઉદ્ધવ ઠાકરેએ લોકોને ઘરની અંદર રહેવાનની સૂચના આપી હતી અને ફક્ત જરૂરી કામ માટે બહાર જવાની અપીલ કરી હતી. મુંબઈ વરસાદના ઘણા આશ્ચર્યજનક વીડિયો સોશિયલ મીડિયા પર વાયરલ થઈ રહ્યા છે.

Of all the videos that did the rounds yesterday about the rains in Mumbai, this one was the most dramatic. We have to figure out if this palm tree’s Tandava was a dance of joy—enjoying the drama of the storm—or nature’s dance of anger... pic.twitter.com/MmXh6qPhn5