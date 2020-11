કોરોના જેવી વિકટ સમસ્યા છે એન્ટીમાઇક્રોબિયલ રેજિસ્ટન્સ, જાણો આ વિશે વધુ...

વિશ્વ આરોગ્ય સંગઠને (World Health Organization) કહ્યું છે કે કોરોના જેવી ખતરનાક તો નહીં પરંતુ તેના જેવી એક અન્ય વિકટ સમસ્યાના કગાર પણ આપણે ઊભા છીએ. WHO તરફથી ચેતવણી આપવામાં આવી છે કે જો આપણે નહીં સંભાળીએ તો મેડિકલ ક્ષેત્રની એક સદીની મહેનત બરબાદ થઈ જશે. WHOને વધી રહેલા એન્ટીમાઇક્રોબિયલ રેજિસ્ટન્સ (Antimicrobial Resistance) અંગે ચિંતા વ્યક્ત કરી છે.

એન્ટીમાઇક્રોબિયલ રેજિસ્ટન્સ એવી સ્થિતિ છે જ્યારે કોઈ સંક્રમણ કે ઘાવ માટે બનાવવામાં આવેલી દવાની અસર ઓછી થઈ જાય છે. આનો સીધો મતલબ એવો થાય કે સંક્રમણ કે ઘાવ માટે જવાબદાર વિષાણુ તેના ખાત્મા માટે બનેલી દવાથી ઇમ્યુન થઈ રહ્યા છે. એટલે કે તેમના પર આ દવાની અસર નથી થઈ રહી. દવા સામે વિષાણુ પોતાને મજબૂત બનાવી લે છે. એન્ટીમાઇક્રોબિયલ રેજિસ્ટન્સ ખાદ્ય સુરક્ષા, આર્થિક વિકાસ અને રોગોથી લડવાની ક્ષમતાને ખતરામાં નાખી રહી છે.

